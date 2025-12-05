Tecnologia espanhola que promove a saúde a longo prazo: mais energia, menos inflamação e melhor funcionamento integral

A Espanha está a consolidar-se como um dos pólos europeus de inovação em saúde e bem-estar, com um grande número de projetos focados não só no tratamento da doença, mas também na prevenção e preservação da funcionalidade do organismo ao longo da vida.

Fatores como a inflamação crónica de baixa intensidade e o stress oxidativo celular são hoje considerados marcadores centrais do envelhecimento biológico e de inúmeras patologias associadas, desde doenças cardiovasculares até neurodegenerativas.

Uma das estratégias mais inovadoras para enfrentar este desafio é o conceito de exposoma, que engloba o conjunto de fatores (externos, pessoais e internos) que afetam a saúde ao longo da vida e que influenciam a expressão genética e o funcionamento do organismo. A empresa espanhola Biow, com um enfoque na manutenção da saúde e no bem-estar preventivo ativo, desenvolveu uma tecnologia capaz de converter quartos, espaços de trabalho e até mesmo salas de hospital em ambientes exposómicos mais saudáveis para respirar.

Ao intervir em fatores como a energia celular e o stress oxidativo, estes sistemas procuram proteger a reserva funcional do organismo e retardar a perda de capacidades físicas e cognitivas. A exposição contínua a estes ambientes permite disponibilizar mais energia para as células, reduzir a inflamação de baixo grau e melhorar a função de diferentes tecidos. Em suma, trata-se de reforçar as capacidades internas do corpo para se reparar e manter em equilíbrio.

«A Biow influencia diretamente três eixos essenciais para um envelhecimento saudável: a saúde biológica a longo prazo, um descanso reparador e a manutenção tecidual e funcional. Centrada na otimização da respiração mitocondrial, na eficiência celular e na resiliência antioxidante, promove benefícios de bem-estar e desempenho fisiológico, apoiados por dados científicos», explica Enrique Caso, diretor biomédico da Biow e CEO científico da Myomics.

A medicina preventiva não se limita a tratar doenças, mas torna-se uma ferramenta ativa para preservar a funcionalidade do organismo, melhorar a qualidade de vida e potenciar a energia diária. Assim, a Espanha não só lidera a inovação em saúde, mas também avança para um modelo de envelhecimento mais inteligente e pleno, onde viver mais significa, acima de tudo, viver melhor.