TVI e SIC separadas por 1,5 pontos percentuais nas audiências em novembro

O canal da Media Capital manteve a liderança com 1,5 pontos percentuais de vantagem. No cabo, liderado pela CMTV, o destaque vai para a aproximação da SIC Notícias à CNN Portugal.

A TVI manteve em novembro a liderança das audiências, tendo terminado o mês com uma vantagem de 1,5 pontos percentuais (pp) em relação à SIC. A estação do grupo Media Capital registou um share de 15,5% (-0,4 pp) e foi acompanha em média por 329,1 mil telespectadores.

De acordo com a análise da Dentsu/Carat para o +M, que utiliza como target os adultos/+15 anos, a SIC foi acompanhada em média por 296,5 mil telespectadores e obteve um share de 14% (-0,3 pp). Ou seja, as estações surgem então separadas por 1,5 pp.

Já a RTP1 registou no último mês um share de 12%, um crescimento de 0,7 pp, e foi acompanhada em média por 253,9 telespectadores. Com um share de 0,2%, a RTP2 foi vista em média por 14,4 mil pessoas.

Analisando por faixas horárias, a SIC segurou o horário das 12h às 14h e a RTP1 recuperou a faixa das 18h às 20h. O resto do dia é ganho pela TVI, tal como em outubro.

Dos 15 programas mais vistos, nove são da TVI, dois da SIC e quatro da RTP1. Como já é hábito, o programa mais visto do mês foi um jogo de futebol: desta vez o Irlanda vs Portugal, para a fase de qualificação do Mundial 2026.

No cabo, assistiu-se no último mês a uma aproximação entre a SIC Notícias e a CNN Portugal, com o canal de informação da Media Capital a vencer o mês por uma décima (2,4% vs 2,3%). O Now situou-se nos 1,7% e a RTP Notícias nos 1%.

O primeiro lugar permanece, como é hábito, com a CMTV, vista diariamente por cerca de 129.9 mil telespectadores. E no ranking dos 15 programas mais vistos, apenas um não é do canal da Medialivre.

Entre os dez canais mais vistos do cabo estão também a Star Channel, Globo, TVI Reality, Hollywood, Star Movies e Canal 11.

Nota Técnica para a produção da Analise Evolutiva e Mensal

Dados: Yumi / Caem_TV Fonte: Mediamonitor/ GFK

Outros: Vídeo, DVD, VHS, Blu-Ray, Satélite, Consolas, unmatch (além dos 150 canais medidos e o time-shift com um delay de sete dias), plataforma dos operadores (video-clube, jogos)

Aud. Total: Percentagem de indivíduos que contactaram um canal, pelo menos uma vez.

Aud. Média: Audiência provável que contacta com o canal em qualquer momento do período respetivo.

Tempo médio despendido: Média do tempo que cada indivíduo contactado despendeu com um canal num determinado período.

Share Aud.: Percentagem de tempo que é despendido a ver um dado canal relativamente ao tempo total de visão do meio (televisão) num determinado período.

Top produzido para programas “Net” (TeleReport), com duração superior a três minutos. Audiência corresponde à média ponderada das partes do programa. Não são considerados como programas: Sorteios e Tempo de Antena.