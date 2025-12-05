Visibilidade, investimento e alianças estratégicas, necessidades que estão a determinar o crescimento das startups espanholas

O ecossistema empreendedor espanhol considera que as três prioridades fundamentais para continuar o seu desenvolvimento são a visibilidade (21,5%), o investimento (20%) e as alianças estratégicas (19,5%).

Estes dados refletem um ambiente cada vez mais orientado para a consolidação através da colaboração com grandes empresas, do acesso ao financiamento e da geração de sinergias.

A aceleração da digitalização impulsionou esta tendência, que colocou a Espanha como um dos países europeus com maior grau de maturidade em inovação aberta. De acordo com um estudo da Sopra Steria, 79% das empresas espanholas inquiridas já dispõem de departamentos específicos dedicados à gestão de projetos deste tipo, o que reforça o seu papel como referência na colaboração entre startups e grandes empresas na Europa.

Neste contexto, 80% das empresas consideram que a inovação aberta é importante ou crucial para a sua estratégia, contra 67% em 2023. Além disso, as taxas de sucesso desses modelos também aumentaram, passando de 58% para 65% em apenas dois anos, de acordo com os objetivos alcançados pelos projetos impulsionados neste âmbito.

Neste cenário, várias empresas estão a desenvolver programas para impulsionar o ecossistema de startups e gerar novas oportunidades de crescimento. Nos últimos anos, a Huawei lançou programas como o Huawei Cloud Startup Program e o Nuclio Founders, que têm ajudado através de formação, financiamento e acesso a investidores tecnológicos, entre outros aspetos. Destaca-se também a ACCIONA, que impulsionou o programa I’MNOVATION, com o qual colabora ativamente com startups, scaleups, spin-offs, centros tecnológicos e universidades.

Outro exemplo é a Renfe, que com o seu programa TrenLab, atua como um hub de conexão entre startups e profissionais para desenvolver soluções de mobilidade ferroviária, ou a Iberdrola, que conta com o PERSEO, um programa orientado para implementar inovação em casos de negócios com impacto real e melhoria da sustentabilidade.