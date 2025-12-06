📹 As mudanças fiscais na nova proposta para a habitação
O Governo quer tornar mais barato construir, reabilitar e colocar casas no mercado a preços moderados, desincentivando a compra especulativa por não residentes. Saiba mais no vídeo.
O Governo quer que seja mais barato construir, reabilitar e colocar casas no mercado a preços moderados. Desde a redução do IVA para 6% na construção para venda e na construção para arrendamento, mudanças no IRS e no IRC dos senhorios, mudanças no IMT para estrangeiros. Veja estas e outras medidas no vídeo.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
📹 As mudanças fiscais na nova proposta para a habitação
{{ noCommentsLabel }}