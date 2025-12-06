Habitação

📹 As mudanças fiscais na nova proposta para a habitação

  • ECO
  • 14:02

O Governo quer tornar mais barato construir, reabilitar e colocar casas no mercado a preços moderados, desincentivando a compra especulativa por não residentes. Saiba mais no vídeo.

O Governo quer que seja mais barato construir, reabilitar e colocar casas no mercado a preços moderados. Desde a redução do IVA para 6% na construção para venda e na construção para arrendamento, mudanças no IRS e no IRC dos senhorios, mudanças no IMT para estrangeiros. Veja estas e outras medidas no vídeo.

 

