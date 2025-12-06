Compra da Warner Bros pela Netflix inquieta Hollywood, cinemas e congressistas

A operação colocaria sob o mesmo teto duas das três maiores plataformas mundiais de vídeo, com mais de 300 milhões de assinantes para a Netflix e 128 milhões para a HBO Max.

A compra da Warner Bros pela Netflix está a suscitar a inquietação em Hollywood, de exploradores de cinemas e eleitos quanto ao futuro da difusão em salas e a uma concentração excessiva do setor.

A Netflix dedicou 72 mil milhões de dólares, que excedem os 83 milhões quando se considera a dívida, para recuperar o seu concorrente na transmissão vídeo HBO Max, bem como os estúdios Warner Bros e o seu catálogo.

Na quarta-feira, o senador republicano Mike Lee tinha avisado que este projeto “deveria alarmar as autoridades da concorrência em todo o mundo”.

Para a senadora democrata Elizabeth Warren, estes desenvolvimentos “ameaça aumentar o preço das assinaturas e reduzir a escolha, (…) e ameaçar o emprego nos EUA”.

Um conhecedor do assunto disse à estação televisiva CNBC, sob anonimato, indicou que esta aquisição suscitava “um forte ceticismo” no governo de Trump.

Solicitadas pela AFP a comentar, a autoridade da concorrência (FTC, na sigla em inglês) e a Casa Branca não reagiram.