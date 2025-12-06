Transportes

Greve geral: SATA anuncia medidas para reduzir eventuais constrangimentos

  • Lusa
  • 11:18

Passageiros com reserva confirmada para dia 11 de dezembro podem alterar gratuitamente as suas viagens para qualquer data entre 6 e 16 de dezembro de 2025.

O grupo SATA anunciou medidas preventivas para reduzir eventuais constrangimentos nas viagens confirmadas para quinta-feira, dia de greve geral convocada pela CGTP e UGT.

As companhias aéreas Azores Airlines e Sata-Air Açores ofereceram a possibilidade aos passageiros com reserva confirmada para o dia 11 de dezembro de alterarem gratuitamente as suas viagens para qualquer data compreendida entre 6 e 16 de dezembro de 2025.

Na sequência dos serviços mínimos decretado, tanto na Azores Airlines como na SATA Air Açores, existe a possibilidade de alteração de reservas para os voos abrangidos por esses serviços mínimos.

A Azores Airlines tem nove voos enquadrados nos serviços mínimos, abrangendo Ponta Delgada, Porto e Lisboa, Funchal e Terceira.

Nas ligações inter-ilhas, estão assegurados voos que abrangem Ponta Delgada, Flores, Terceira e São Jorge.

A CGTP tem ações de luta agendadas para quinta-feira, em 15 distritos, nos Açores e Madeira.

A CGTP e a UGT decidiram convocar uma greve geral para 11 de dezembro, em resposta ao anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral, apresentado pelo Governo.

Segundo o plano divulgado pela CGTP, estão previstas concentrações e manifestações em Braga, Lisboa e Viana do Castelo, bem como ações de luta na Guarda e em Setúbal, a que se somam mais três nos Açores, nomeadamente em Ponta Delgada, Angra e Horta.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Greve geral: SATA anuncia medidas para reduzir eventuais constrangimentos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

CGTP: Saúde, educação e transportes mais afetados pela greve

Lusa,

Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, espera uma "forte participação" à greve geral convocada para a próxima quinta-feira, dia 11, garantindo que os serviços mínimos "serão respeitados".