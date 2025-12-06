Mobilidade urbana domina prémios dos Fundos europeus. Veja os vencedores

Manutenção de frotas, redes de medicamentos, mobilidade urbana, metros, videovigilância e integração de migrantes foram os seis projetos vencedores dos primeiros Prémios dos Fundos Europeus.

A extensão do Metro do Porto: Linha Amarela (Santo Ovídio – Vila D’Este) foi o vencedor do prémio Portugal +Verde porque se trata de um investimento estratégico em mobilidade urbana sustentável, que contou com o apoio do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR). Em causa estão 208,79 milhões de euros que contaram com um apoio de 111,98 do Fundo de Coesão a que se somaram 19,76 milhões do Fundo Ambiental.

Com a extensão de 3,15 km, três novas estações e um parque de material e oficina, com capacidade para estacionar 28 veículos de metro, os cidadãos passaram a ter um acesso mais fácil a serviços essenciais como o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho ou polos de ensino superior, mas também dentro do mesmo modo de transporte, a outros municípios da Área Metropolitana (Porto, Matosinhos, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Maia e Gondomar). O traçado contempla troços à superfície, em túnel e em viaduto, e a estação Manuel Leão é a única subterrânea.

Os ganhos de tempo que somam mais de 116 milhões de euros (no período de referência da análise, até 2048) e externalidades positivas superiores a 47 milhões de euros, de acordo com o Metro do Porto, que contemplam impactos positivos ao nível da poluição atmosférica, ruído, alterações climáticas e sinistralidade, explicam a escolha deste projeto com vencedor.

Foi também na área dos transportes e da mobilidade que recaiu a escolha para vencedor da categoria Portugal + Inteligente. O sistema de informação em tempo real do município de Leiria, que introduziu soluções digitais que otimizam a mobilidade urbana e melhoram a qualidade de vida dos cidadãos, foi o vencedor.

Em causa está uma plataforma de gestão integrada, painéis interativos e uma aplicação móvel que oferece acesso imediato a informações sobre transportes públicos, estacionamento e mobilidade sustentável. O projeto que ronda os 910 milhões de euros de investimento contou com uma taxa de cofinanciamento de 85% do Centro 2020, ou seja, 669,94 milhões.

Com garantia de aplicabilidade a outras cidades, mas também a novos serviços urbanos como bicicletas partilhadas, carregamentos elétricos, o projeto garante uma redução dos custos operacionais, através da automação da gestão de transportes e estacionamento, e pode ainda vir a ser utilizado na gestão de tráfego e segurança urbana com análise preditiva.

Ainda na área da mobilidade, o Stratio.Databox foi o vencedor do prémio Portugal + Conectado. Este equipamento, que tem “o potencial de revolucionar a manutenção de frotas”, foi criado por uma empresa portuguesa e é compatível com qualquer veículo. Utiliza Inteligência Artificial para analisar dados em tempo real e antecipa falhas em componentes críticos, evitando paragens inesperadas e reduzindo custos operacionais.

Esta tecnologia permitiu aos transportes públicos e de carga abandonar o modelo reativo de manutenção para adotar uma abordagem preditiva, mais eficiente e sustentável, colocando Portugal na vanguarda da mobilidade inteligente. O projeto já foi adotado por mais de 13.000 veículos na Europa. A empresa portuguesa tem na sua carteira clientes como a RATP, uma das maiores operadoras de transportes públicos em França, a ComfortdelGro (em Singapura), a Go Ahead (no Reino Unido), a Ford Trucks (em Portugal e Espanha), a Keolis (maior operadora de autocarros em França), entre outras.

Este projeto, cuja escalabilidade a nível global é atestada pelos clientes, sobretudo na Europa, já que cumpre todas as normas europeias, está preparado para os veículos que circulam na Europa e os seus protocolos de comunicação e foi concebido e desenvolvido com base no feedback de vários participantes do setor dos transportes europeu.

A Stratio recebeu 322,13 mil euros do Centro 2020 para desenvolver este projeto, mas a aventura começou anos antes, em 2016, com 11,25 mil euros para desenvolver hardware e software para monitorização em tempo real da segurança e qualidade de frotas de veículos pesados. Hoje, a empresa já soma 1,06 milhões em apoios europeus concedidos a sete projetos.

Noutra categoria, o Portugal+ Social, são as pessoas que surgem em primeiro lugar. O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento foi o vencedor com a sua solução inovadora para que “nenhum cidadão fique sem medicamentos essenciais por falta de capacidade financeira”. Com o apoio do PO ISE, foi criada uma rede que envolve autarquias, entidades sociais e farmácias, que permite que os beneficiários acedam gratuitamente a medicamentos comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde com o cartão abem. Um modelo cujo sucesso passa pelo facto de “assegurar dignidade e anonimato” aos seus utilizadores.

“Desde o início do programa, temos procurado replicar esta solução por todo o país, estando presentes em 18 distritos e nas duas regiões autónomas”, explica a Associação Dignitude, a promotora do projeto. “Até ao final de março de 2023, já tínhamos apoiado 32.196 beneficiários, que compõem 18.203 famílias, permitiu inclusivamente a aquisição de 2.262.244 embalagens de medicamentos, contribuindo diretamente para maximizar a adesão à terapêutica e garantindo um controlo mais eficaz da doença”, detalha a associação da região centro na sua candidatura.

A promoção da integração de migrantes, requerentes de proteção internacional e da comunidade cigana valeu ao município do Fundão a vitória na categoria Portugal + Próximo dos Cidadãos. O Projeto Fundão MEDEIA criou uma rede de mediadores locais procura dar respostas concretas nas áreas da educação, emprego, saúde e cidadania inclusiva através de iniciativas como ‘Escola-te!’, ‘Educação Intercultural’ e ‘Medeia Trabalho’.

Este projeto também foi cofinanciado pelo PO ISE e superou largamente meta inicial de apoiar 250 cidadãos estrangeiros e determinante para o fator de sucesso da iniciativa foi a seleção de mediadores com ligação direta às comunidades que acompanhavam, garantindo maior empatia, eficácia e conhecimento das realidades locais. Atualmente a Rede é constituída por cinco mediadores que trabalham sob a coordenação da Área de Migrações e Acolhimento, adaptando as suas ações conforme as necessidades emergentes, sem um plano rígido, mas com foco na cooperação contínua com os migrantes.

Por último, na categoria Escolha do Público, venceu o Sistema de Videovigilância e Deteção Automática de Incêndios como Componente de Apoio à Decisão, que contou com mais de 70 mil votos. Este sistema inovador de videovigilância e deteção automática de incêndios, reforça a capacidade de antecipação, resposta e decisão das entidades de proteção civil. Foi dinamizado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), com o apoio do PO SEUR.

E tem resultados para mostrar: em 2023, registou-se uma redução de 27% da área ardida nas zonas cobertas com câmaras de alta definição e sensores térmicos, comparativamente à média dos três anos anteriores. O sistema antecipou, em média, três a cinco minutos o início das operações, permitindo respostas mais rápidas e eficazes, e reduziu significativamente falsas ocorrências, otimizando os meios da proteção civil.

Na entrega dos prémios, a presidente da Agência para a Cooperação e Desenvolvimento deixou a promessa de que para o ano há mais e apelou a que mais beneficiários dos fundos apresentem candidaturas. O objetivo é mostrar o que os fundos europeus apoiam.