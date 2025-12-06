Fundos europeus

Mobilidade urbana domina prémios dos Fundos europeus. Veja os vencedores

Vencedores da primeira edição dos Prémios dos Fundos Europeus foram anunciados na Mostra de Fundos Europeus, que terminou sexta-feira em Coimbra. Veja os projetos escolhidos.

Manutenção de frotas, redes de medicamentos, mobilidade urbana, metros, videovigilância e integração de migrantes foram os seis projetos vencedores dos primeiros Prémios dos Fundos Europeus.

A extensão do Metro do Porto: Linha Amarela (Santo Ovídio – Vila D’Este) foi o vencedor do prémio Portugal +Verde porque se trata de um investimento estratégico em mobilidade urbana sustentável, que contou com o apoio do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR). Em causa estão 208,79 milhões de euros que contaram com um apoio de 111,98 do Fundo de Coesão a que se somaram 19,76 milhões do Fundo Ambiental.

Linha Amarela do Metro do Porto construída com recentes tecnologias

Com a extensão de 3,15 km, três novas estações e um parque de material e oficina, com capacidade para estacionar 28 veículos de metro, os cidadãos passaram a ter um acesso mais fácil a serviços essenciais como o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho ou polos de ensino superior, mas também dentro do mesmo modo de transporte, a outros municípios da Área Metropolitana (Porto, Matosinhos, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Maia e Gondomar). O traçado contempla troços à superfície, em túnel e em viaduto, e a estação Manuel Leão é a única subterrânea.

Os ganhos de tempo que somam mais de 116 milhões de euros (no período de referência da análise, até 2048) e externalidades positivas superiores a 47 milhões de euros, de acordo com o Metro do Porto, que contemplam impactos positivos ao nível da poluição atmosférica, ruído, alterações climáticas e sinistralidade, explicam a escolha deste projeto com vencedor.

Foi também na área dos transportes e da mobilidade que recaiu a escolha para vencedor da categoria Portugal + Inteligente. O sistema de informação em tempo real do município de Leiria, que introduziu soluções digitais que otimizam a mobilidade urbana e melhoram a qualidade de vida dos cidadãos, foi o vencedor.

Em causa está uma plataforma de gestão integrada, painéis interativos e uma aplicação móvel que oferece acesso imediato a informações sobre transportes públicos, estacionamento e mobilidade sustentável. O projeto que ronda os 910 milhões de euros de investimento contou com uma taxa de cofinanciamento de 85% do Centro 2020, ou seja, 669,94 milhões.

Sistema de informação em tempo real do município de Leiria

Com garantia de aplicabilidade a outras cidades, mas também a novos serviços urbanos como bicicletas partilhadas, carregamentos elétricos, o projeto garante uma redução dos custos operacionais, através da automação da gestão de transportes e estacionamento, e pode ainda vir a ser utilizado na gestão de tráfego e segurança urbana com análise preditiva.

Ainda na área da mobilidade, o Stratio.Databox foi o vencedor do prémio Portugal + Conectado. Este equipamento, que tem “o potencial de revolucionar a manutenção de frotas”, foi criado por uma empresa portuguesa e é compatível com qualquer veículo. Utiliza Inteligência Artificial para analisar dados em tempo real e antecipa falhas em componentes críticos, evitando paragens inesperadas e reduzindo custos operacionais.

Esta tecnologia permitiu aos transportes públicos e de carga abandonar o modelo reativo de manutenção para adotar uma abordagem preditiva, mais eficiente e sustentável, colocando Portugal na vanguarda da mobilidade inteligente. O projeto já foi adotado por mais de 13.000 veículos na Europa. A empresa portuguesa tem na sua carteira clientes como a RATP, uma das maiores operadoras de transportes públicos em França, a ComfortdelGro (em Singapura), a Go Ahead (no Reino Unido), a Ford Trucks (em Portugal e Espanha), a Keolis (maior operadora de autocarros em França), entre outras.

Este projeto, cuja escalabilidade a nível global é atestada pelos clientes, sobretudo na Europa, já que cumpre todas as normas europeias, está preparado para os veículos que circulam na Europa e os seus protocolos de comunicação e foi concebido e desenvolvido com base no feedback de vários participantes do setor dos transportes europeu.

A Stratio recebeu 322,13 mil euros do Centro 2020 para desenvolver este projeto, mas a aventura começou anos antes, em 2016, com 11,25 mil euros para desenvolver hardware e software para monitorização em tempo real da segurança e qualidade de frotas de veículos pesados. Hoje, a empresa já soma 1,06 milhões em apoios europeus concedidos a sete projetos.

Noutra categoria, o Portugal+ Social, são as pessoas que surgem em primeiro lugar. O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento foi o vencedor com a sua solução inovadora para que “nenhum cidadão fique sem medicamentos essenciais por falta de capacidade financeira”. Com o apoio do PO ISE, foi criada uma rede que envolve autarquias, entidades sociais e farmácias, que permite que os beneficiários acedam gratuitamente a medicamentos comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde com o cartão abem. Um modelo cujo sucesso passa pelo facto de “assegurar dignidade e anonimato” aos seus utilizadores.

“Desde o início do programa, temos procurado replicar esta solução por todo o país, estando presentes em 18 distritos e nas duas regiões autónomas”, explica a Associação Dignitude, a promotora do projeto. “Até ao final de março de 2023, já tínhamos apoiado 32.196 beneficiários, que compõem 18.203 famílias, permitiu inclusivamente a aquisição de 2.262.244 embalagens de medicamentos, contribuindo diretamente para maximizar a adesão à terapêutica e garantindo um controlo mais eficaz da doença”, detalha a associação da região centro na sua candidatura.

A promoção da integração de migrantes, requerentes de proteção internacional e da comunidade cigana valeu ao município do Fundão a vitória na categoria Portugal + Próximo dos Cidadãos. O Projeto Fundão MEDEIA criou uma rede de mediadores locais procura dar respostas concretas nas áreas da educação, emprego, saúde e cidadania inclusiva através de iniciativas como ‘Escola-te!’, ‘Educação Intercultural’ e ‘Medeia Trabalho’.

Este projeto também foi cofinanciado pelo PO ISE e superou largamente meta inicial de apoiar 250 cidadãos estrangeiros e determinante para o fator de sucesso da iniciativa foi a seleção de mediadores com ligação direta às comunidades que acompanhavam, garantindo maior empatia, eficácia e conhecimento das realidades locais. Atualmente a Rede é constituída por cinco mediadores que trabalham sob a coordenação da Área de Migrações e Acolhimento, adaptando as suas ações conforme as necessidades emergentes, sem um plano rígido, mas com foco na cooperação contínua com os migrantes.

Por último, na categoria Escolha do Público, venceu o Sistema de Videovigilância e Deteção Automática de Incêndios como Componente de Apoio à Decisão, que contou com mais de 70 mil votos. Este sistema inovador de videovigilância e deteção automática de incêndios, reforça a capacidade de antecipação, resposta e decisão das entidades de proteção civil. Foi dinamizado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), com o apoio do PO SEUR.

E tem resultados para mostrar: em 2023, registou-se uma redução de 27% da área ardida nas zonas cobertas com câmaras de alta definição e sensores térmicos, comparativamente à média dos três anos anteriores. O sistema antecipou, em média, três a cinco minutos o início das operações, permitindo respostas mais rápidas e eficazes, e reduziu significativamente falsas ocorrências, otimizando os meios da proteção civil.

Na entrega dos prémios, a presidente da Agência para a Cooperação e Desenvolvimento deixou a promessa de que para o ano há mais e apelou a que mais beneficiários dos fundos apresentem candidaturas. O objetivo é mostrar o que os fundos europeus apoiam.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Mobilidade urbana domina prémios dos Fundos europeus. Veja os vencedores

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.