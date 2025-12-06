Por uma noite apenas, dois dos mais importantes chefs portugueses da atualidade juntam-se para criar um menu exclusivo. O bronze num novo relógio, dois novos champanhes e um evento com toque de Natal

1. Um jantar a quatro mãos na Casa da Calçada

O restaurante Real by Casa da Calçada, no Porto, recebe no dia 15 de dezembro, às 19h30, um jantar assinado pelo chef residente Fábio Oliveira e o chef convidado Francisco Quintas, do restaurante Largo do Paço, da Casa da Calçada Relais & Châteaux, em Amarante. “Um encontro raro entre duas interpretações da cozinha portuguesa contemporânea, ambas movidas pela técnica apurada e um profundo respeito pelo produto nacional”, prometem. O menu será criado exclusivamente para esta noite, a partir de produtos locais, e o número de lugares é limitado.

À frente do Real by Casa da Calçada, Fábio Oliveira recebeu este ano uma recomendação Michelin. O chef está de regresso à região onde estudou e pretende reinterpretar a gastronomia portuguesa através de criatividade e rigor técnico. Francisco Quintas, 26 anos, foi o mais jovem chef português a conquistar uma estrela Michelin. Aconteceu em 2024 numa parceria com o chef Vítor Matos no restaurante 2Monkeys.

2. Dois novos champanhes Krug

Duas novas referências de champanhe acabam de chegar ao mercado: o Krug Grande Cuvée 173è édition (349€) e o Krug Rosé 29è edition (535€), apresentados no restaurante Gaveto, no Porto, a primeira Krug Ambassade em Portugal.

O Krug Grande Cuvée 173è edition foi elaborado a partir da “colheita de 2017, é composto por lotes de 150 vinhos de 13 anos diferentes, sendo o mais velho de 2001 e o mais recente de 2017”, segundo a marca. “Passou pelo menos 7 anos nas caves da Krug”, em Champagne. Já o Krug Rosé 29è edition, também elaborado a partir da colheita de 2017, é composto por um “blend de 29 vinhos de 5 anos diferentes, sendo o mais jovem 2017 e o mais velho 2010, foi feito com 44% de Pinot Noir tradicionalmente macerado, 34% de Chardonnay e 22% de Meunier”. Estagiou igualmente 7 anos nas caves da Krug.

Os champanhes Krug têm nos seus lotes de mais de 120 parcelas de vinhos guardados individualmente. São lançados todos os anos, independentemente das condições metereológicas.

3. Bronze chega a uma das mais emblemática coleções Panerai



Pela primeira vez, o bronze, um material historicamente aplucado em iates vintage e componentes navais, é usado na emblemática coleção Luminor Marina. O modelo é o Luminor Marina Bronzo PAM01678 e é “um momento histórico para a maison”, refere a Panerai em comunicado.

O novo PAM01678 utiliza uma liga especial de cobre e estanho, desenvolvida para favorecer a formação de uma pátina única ao longo do tempo, acrescenta a marca. “Cada relógio evolui com o seu proprietário, adquirindo um caráter irrepetível”. Este modelo Luminor Marina incorpora também as evoluções mais recentes de design e engenharia da marca italiana.

4. Quando o Palácio da Pena abre as portas à noite

Recriar o momento em que D. Fernando II vestia as roupas de São Nicolau para celebrar o Natal com os filhos é a experiência que propõe “A Noite Encantada da Pena – A Visita do Rei-Artista” que volta ao Palácio Nacional da Pena nos dias 13 e 20 de dezembro (20h00), depois de ter esgotado no lançamento. “Esta experiência recupera uma das tradições mais íntimas e afetivas da família real do século XIX, refere a Parques de Sintra, que gere o palácio que um dia pertenceu ao monarca alemão.

“A Noite Encantada da Pena – A Visita do Rei-Artista” (55€) tem a duração de uma hora e permite o acesso exclusivo noturno ao Palácio Nacional da Pena, fora do horário de visita. A história, pormenores e rituais da época são contados por um ajudante de São Nicolau, que guia o grupo por salões e aposentos do palácio. A terminar, há chocolate quente e bolachas natalícias, servidos no interior do palácio.