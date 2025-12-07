Vídeo

📹 Produção de vinho recuperou em 2025

Impacto de condições climáticas adversas tem prejudicado a produção de vinho. Portugal está na quinta posição em termos europeus e 11.ª a nível mundial, com uma produção prevista de 6,2 Mhl.

A produção mundial de vinho em 2025 recuperou ligeiramente face a 2024. Mas, numa análise com a média a cinco anos houve uma quebra de 7% devido ao impacto de condições climáticas adversas, segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). A estimativa é de uma produção entre 228 e 235 milhões de hectolitros (Mhl) em todo o mundo. Portugal surge na quinta posição em termos europeus e na 11.ª a nível mundial, com uma produção estimada de 6,2 Mhl.

Saiba mais no vídeo.

