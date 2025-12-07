Câmara de Paredes aprova orçamento de 105,2 milhões para 2026

A Câmara de Paredes, no distrito do Porto, aprovou o orçamento municipal para 2026, com uma dotação de 105,2 milhões de euros, inferior aos 109,7 milhões de 2025, divulgou a autarquia em comunicado hoje consultado pela Lusa.

De acordo com a informação do município, o documento foi aprovado em reunião de Câmara na sexta-feira pela maioria de eleitos do PS (cinco) e com voto contra dos eleitos do PSD (quatro), faltando ainda ser aprovado pela Assembleia Municipal, que conta com maioria socialista.

Do total dos 105,2 milhões de euros, “68.345.030 euros são afetos ao orçamento corrente e 36.827.950 euros ao orçamento de capital”, segundo a autarquia paredense. O valor é ainda inferior aos 109,7 milhões de euros do orçamento deste ano, que foi o maior valor de sempre.

Quanto a impostos, o presidente da autarquia, Alexandre Almeida (PS), diz que manterá a “carga fiscal no mínimo, sobretudo no IMI“, que ficará na taxa mínima de 0,3% para prédios urbanos.

De acordo com a lei, as autarquias podem fixar o IMI dos prédios urbanos num intervalo entre os 0,3% e os 0,45% e para os prédios rústicos a taxa pode ir até 0.8%.

Mantém-se também “a isenção de derrama para as micro e pequenas empresas com faturação até 150 mil euros”.

O presidente socialista da Câmara, Alexandre Almeida, reeleito nas eleições autárquicas de outubro, afirma que o documento é “um orçamento que continua a ser de continuidade, de investimentos por todas as freguesias, com grandes preocupações sociais e manutenção da carga fiscal no mínimo para as famílias e empresas“.

O documento “atribuirá mais de meio milhão de euros de apoio às IPSS para que consigam fazer face aos investimentos em novos lares, centros de dia e creche”, segundo o autarca.