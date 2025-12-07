Cinco maiores autarquias gastam mais de dois milhões com luzes de Natal

Com o Natal à porta, as cidades portuguesas iluminam-se e “vestem-se” a rigor para celebrar a época festiva. As autarquias de Lisboa, Sintra, Gaia, Porto e Cascais, as cinco maiores do país, gastam mais de dois milhões de euros nas iluminações de Natal. Lisboa e do Porto são as que têm orçamentos mais generosos, 750 mil e 650 mil euros, respetivamente.

As principais autarquias estão a optar por horários mais reduzidos e a utilização de luzes LED para diminuir o consumo energético. Para além das iluminações, disponibilizam um conjunto de atrações que vão desde mercados a comboios e as famosas rodas gigantes.

Conheça os investimentos das autarquias para esta quadra natalícia.

Lisboa gasta 750 mil euros com 180 quilómetros de iluminação

Num percurso com 182 quilómetros de luz, o equivalente a mais de três voltas à cidade, a Câmara de Lisboa gastou 750 mil euros nas iluminações de Natal, o mesmo valor do ano passado. As iluminações de Natal acenderam-se no dia 23 de novembro na capital.

A iluminação está distribuída por 46 locais, entre praças, ruas e avenidas da cidade, através da instalação de 1.050 estruturas luminosas, compostas por 5.900 peças decorativas.

“Com tecnologia LED, o projeto que vai ser concretizado nas ruas de Lisboa garante uma poupança energética de cerca de 80%, aliando beleza e sustentabilidade”, afirma a autarquia ao ECO/Local Online.

Entre as diversas atrações, destaca-se o icónico pinheiro de Natal, instalado na Praça do Comércio, com 30 metros de altura e uma nova decoração exterior.

650 mil euros para dar luz à Invicta

A Câmara do Porto adiantou ao ECO que, à semelhança de anos anteriores, o contrato celebrado com a Associação dos Comerciantes do Porto estabelece uma comparticipação financeira de 650 mil euros para as iluminações de Natal, redução de 50 mil euros face ao ano passado.

A cidade volta a iluminar-se de 29 de novembro a 6 de janeiro, com destaque para a grande árvore de Natal que ficará instalada na Avenida dos Aliados. No total, serão 94 os arruamentos iluminados.

A Avenida dos Aliados “volta a ser o palco dos grandes concertos” no Porto, com as atuações de Mariza, Capitão Fausto, Vizinhos e Rita Rocha. Além da icónica via onde se ergue o histórico edifício da Câmara, a animação natalícia vai percorrer a zona da Cordoaria, com um mercado de Natal, a casa do Pai Natal, a tenda de cristal, a pista de gelo natural, o carrossel parisiense e a Tenda de Natal. Ali, decorrerão concertos e espetáculos.

Gaia investe 262 mil euros na iluminação de Natal

Com um orçamento mais reduzido está a Câmara de Vila Nova de Gaia, que investiu 261,5 mil euros (+IVA), para iluminar as ruas da cidade, um orçamento bastante inferior face aos 366 mil euros (igualmente acrescido de IVA) do ano passado. A iluminação foi ligada no dia 29 de dezembro e permanecerá até 7 de janeiro.

O presidente Luís Filipe Menezes, que ganhou recentemente a autarquia gaiense, garante ao ECO que no próximo ano a “iluminação será melhor e mais barata”.

Entre as atrações gratuitas na cidade gaiense estão a Casa do Pai Natal, a pista de gelo, carrossel, mercado, comboio e o palco do Gaia Vila Natal com espetáculos para toda a família.

Iluminação de Cascais custa 467 mil euros

Para iluminar mais de meia centena de ruas, distribuídas pelas freguesias do concelho, a autarquia de Cascais fez um investimento de 467 mil euros, mais 117 mil euros que no ano passado. A cidade fica iluminada de 22 de novembro a 4 de janeiro, e no total apresenta 256 peças.

A autarquia esclarece ao ECO que no total são mais de 50 locais iluminados no centro de Cascais e Estoril, juntamente com vários pontos centrais das freguesias de Alcabideche, Carcavelos, Parede e São Domingos de Rana.

A Cascais Christmas Village, no recinto do Parque Marechal Carmona, é, uma vez mais, atração para cascalenses e residentes nos municípios vizinhos. Entre as propostas natalícias estão a famosa roda gigante, o mercado de Natal, dois carrosséis e a árvore de Natal.

Sintra gasta 170 mil euros com iluminação

A Câmara Municipal de Sintra e a Fundação CulturSintra investiram 170 mil euros, acrescidos de IVA, na iluminação de Natal, à semelhança do que ocorreu em 2024.

A cidade ficou iluminada a partir de 1 de dezembro com lâmpadas LED de baixo consumo. Os monumentos, como o Parque e Palácio Nacional da Pena, Convento dos Capuchos, Palácio Nacional de Sintra e Palácio Nacional de Queluz, estão iluminados, têm visitas encenadas, presépios e espetáculos de video mapping.

“Queremos que Sintra brilhe nesta quadra natalícia, criando espaços que reforcem o espírito da época e promovam a proximidade entre as pessoas”, diz o presidente da Câmara Muni

cipal. “Este investimento é também uma forma de apoiar o comércio local e valorizar cada freguesia, garantindo que todos sintam que Sintra está ali na sua rua, cidade, vila”, acrescenta Marco Almeida.

De Matosinhos a Faro, autarquias abrem cordões à bolsa para o Natal

Para além do investimento das cinco maiores autarquias, o ECO consultou o Portal Base para perceber quais os dez contratos com valores mais avultados para as iluminações e decorações de Natal. Oeiras, Matosinhos, Gondomar, Famalicão, Braga, Ourém, Amadora, Viana do Castelo, Faro e Guarda estão entre as autarquias que vão abrir mais os cordões à bolsa.

Com um montante mais elevado encontra-se a Câmara de Oeiras, com um contrato de 502 mil euros para a “locação, por divisão em lotes, de iluminações decorativas para o Natal 2025 e respetivos serviços de montagem, assistência técnica e desmontagem”.

A Câmara Municipal de Matosinhos investiu 307.197 euros (mais IVA), na iluminação de Natal, o que representa um investimento de mais 7.200 euros face a 2024. A iluminação de Natal foi ligada no dia 28 de novembro e vai manter-se até 7 de janeiro.

Ali perto, a Câmara Municipal de Gondomar tem um orçamento de 231 mil euros para a “locação de várias iluminações de Natal do concelho”.

Já a Câmara Municipal de Famalicão disponibilizou um investimento de 210 mil euros para a iluminação e decoração de Natal.

Também no Minho, a Câmara Municipal de Braga gastou 200 mil euros na iluminação natalícia, valor idêntico ao do ano passado. No entanto, a autarquia tem o programa “Braga É Natal”, que representa um investimento global de 450 mil euros. As luzes foram ligadas a 1 de dezembro, data que marcou também o início oficial do programa “Braga é Natal”, que contempla mais de uma centena de atividades, incluindo concertos, teatro, novo circo, ilusionismo, dança, cinema e performances.

O município de Ourém tem quase 193 mil euros para “a conceção de projeto de iluminação festiva e decorativa de Natal para as cidades de Ourém e Fátima”.

Com um orçamento de 185 mil euros para a instalação e iluminação decorativa de Natal nos espaços públicos está a Câmara Municipal da Amadora, a par com a autarquia de Viana do Castelo, que tem o mesmo valor para iluminar as ruas da capital do Alto Minho.

Com um orçamento de quase 150 mil euros para a iluminação festiva de Natal está a Câmara Municipal de Faro, seguida do Município da Guarda, que tem 135 mil euros, disponibilizados para a aquisição de serviços para aluguer de iluminação de Natal.