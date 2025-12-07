De parques temáticos a pistas de gelo: O Natal que os municípios ‘sonharam’

As autarquias voltam a presentear a comunidade com programas natalícios. Até ao dia 6 de janeiro, os portugueses podem aproveitar para visitar vários parques temáticos de Natal, e presépios, assistir a concertos, provar a gastronomia local, sem esquecer as pistas de gelo e os comboios. Existem atrações de Norte a Sul, passando pelas ilhas. Conheça algumas das propostas dos municípios.

Wonderland em Lisboa já é reconhecido internacionalmente De 28 de novembro a 4 de janeiro, o Parque Eduardo VII recebe o Wonderland Lisboa. O evento de Natal, considerado o quarto Melhor Mercado de Natal na Europa 2026, tem entrada gratuita e atrações para todas as idades. No ano passado superou um milhão de visitantes. Ao longo de quatro quarteirões, o evento tem atrações como uma roda-gigante com vista panorâmica sobre Lisboa e o Tejo, pista de gelo, a casa do Pai Natal, a árvore de Natal gigante e o mercado de artesanato e gastronomia.

O evento foi nomeado para os prémios de “Best Christmas Market in Europe” e “Best Christmas Market in Portugal”.

Cascais Christmas Village tem novas atrações De 22 de novembro a 4 de janeiro de 2026, o Parque Marechal Carmona acolhe o Cascais Christmas Village, com uma área ampliada e novas atrações. Os bilhetes gerais têm o custo de 12 euros para crianças dos 3 aos 11 anos e maiores de 65 anos, enquanto o preço para os maiores de 12 anos é de 14 euros. O bilhete de entrada não inclui a pista de gelo, o slide natalício, a rena de apoio à patinagem e os consumos de restauração, bem como as compras no mercadinho. As crianças podem visitar a casa do Pai Natal, o bosque encantado com renas verdadeiras, a oficina dos duendes ou o carrossel parisiense. Há ainda o circuito de arborismo, o comboio de Natal, a Cherry Blossom Tree, espetáculos no Palco da Vila Natal e a oportunidade de patinar em gelo verdadeiro. O percurso leva também a uma viagem no tempo, com a recriação do ambiente do nascimento de Jesus. Na Aldeia Nazarena, no Acampamento Romano e no Oásis dos Três Reis Magos, com camelos reais, é possível reviver a história do presépio.

Loures promete animação para toda a família O Natal está de volta a Loures de 27 de novembro a 4 de janeiro, no Parque Adão Barata, com um programa de animação para toda para toda família, reunindo atrações como uma pista de gelo, artesanato, espaço família e outras animações. A entrada é livre. Destaque ainda para a venda de Natal, que decorrerá até 23 de dezembro, uma iniciativa que visa a promoção do comércio local, bem como do artesanato tradicional e urbano e de produtos regionais.

Perlim traz espetáculo com 220 drones a 80 metros de altura A cidade de Santa Maria da Feira veste-se a rigor para as celebrações de Natal, iniciadas no dia 28 de novembro. Uma das maiores atrações da cidade feirense é o parque temático Perlim, que representa um investimento da autarquia de 1,1 milhões de euros. A pulseira para aceder todos os dias ao evento tem o preço de 16 euros, enquanto o bilhete diário custa durante a semana oito euros por adulto e sete euros para crianças dos 3 aos 12 anos e maiores de 65 anos, sendo que ao fim de semana os bilhetes aumentam em um euro. Este ano, a 17ª edição do Perlim integra um espetáculo com 220 drones a 80 metros de altura. O show aéreo “Onde nasce a estrela de Natal” repete-se às 19h45 durante os 20 dias de Perlim. A autarquia adianta ao ECO que são esperados 100 mil visitantes. Perlim deixa cinco milhões no sapatinho de Natal da Feira Ler Mais Para além do parque temático na quinta do Castelo, o centro da Feira vai contar com um mercado de Natal, circo, carrosel e pista de gelo nas margens do Rio Cáster, na zona envolvente das piscinas municipais de Santa Maria da Feira.

Óbidos transforma-se numa “Fábrica do Natal” Este ano a edição do Óbidos Vila Natal celebra o tema “A Grande Fábrica do Natal” que vai decorrer até ao dia 4 de janeiro de 2026. O evento promete transformar a vila do distrito de Leiria “num universo mágico e imersivo, onde os visitantes são convidados a assumir o papel de aprendizes de duendes, participando ativamente na construção e preparação do Natal”, de acordo com a Câmara Municipal. No recinto voltam a estar as tradicionais atrações como a pista ou a rampa de gelo, a estação do comboio, o posto de correios, o campo de treino dos soldadinhos de chumbo, o carrossel parisiense e o gabinete do Pai Natal. Na vila medieval, o público vai encontrar espaços temáticos que “dão vida ao imaginário natalício com diversas atividades próprias de uma fábrica”. De entre os espaços, a autarquia destaca “a fábrica de brinquedos, onde cada visitante é convidado a criar o seu próprio brinquedo, contribuindo para a produção final que alimenta a magia do Natal, ou a oficina das guloseimas, onde as tradicionais bolachas do Pai Natal ganham forma com a ajuda dos aprendizes de duende”. O Óbidos Vila Natal estará aberto ao público de segunda a quinta-feira das 11:00 às 20:00, de sexta a domingo das 10:00 às 21:00 e nos dias 24 e 31 de dezembro das 11:00 às 18:00. O bilhete geral custa dez euros e o ingresso para as crianças dos 3 aos 11 anos custa oito euros.

Aveiro oferece 43 dias de programação Com uma programação para toda a família, o Boas Festas em Aveiro conta com 43 dias de programação, dez formas de expressão artística, mais de 150 artistas e de 85 ações até ao dia 12 de janeiro. A abertura da edição do Boas Festas em Aveiro arranca nesta segunda-feira, 1 de dezembro, no Cais da Fonte Nova, com o acender da iluminação de rua e da árvore de Natal. A inauguração contará também com o desfile de Pais Natais em barcos moliceiros, que parte, pelas 17h30, do edifício da antiga Capitania, em direção à Fonte Nova. Ali, haverá um espetáculo multimédia e pirotécnico, seguido de uma parada de Natal. Como é apanágio, a edição de 2025 comemora três grandes festividades: o Natal, a Passagem de Ano e a Festa de São Gonçalinho de Aveiro. São, assim, apresentados espetáculos de diversas expressões artísticas, nomeadamente artes de rua, concertos, teatro, dança, magia, circo, oficinas, videomapping, espetáculos piromusicais e multimédia, agregando também a corrida de São Silvestre de Aveiro, roteiros culturais e turísticos e os concertos de Ano Novo e de Reis. Novidades da presente edição são a pista de gelo e comboio elétrico, que estarão instalados no Rossio de 2 a 23 de dezembro, para além das tradicionais atrações, emq que se incluem o mercado de Natal e a oficina do Pai Natal.

Castelo Mágico volta a colocar Montemor-o-Velho no mapa natalício do país O castelo medieval de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, volta a transformar-se num parque temático de Natal com atividades para as famílias. A oitava edição do evento de animação temática de Natal, denominado Castelo Mágico, decorre até 28 de dezembro, este ano com uma roda-gigante para as crianças. Ao longo dos 20 dias em que o Castelo Mágico vai estar a funcionar, o público poderá desfrutar de uma pista de patinagem, animação, espetáculos, arborismo, insufláveis, visitas ao Pai Natal, um ice tubing, atividades com realidade virtual, um mercadinho ou um vídeo booth 360º.

O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, José Veríssimo, garante que o evento é já “uma referência a nível regional, nacional e internacional”, que projeta o concelho “no mapa natalício do país”. O Castelo Mágico estará aberto de sexta-feira a domingo, nos feriados de 1 e 8 de dezembro, além dos dias 4, 11, 22 e 23 de dezembro. Os bilhetes diários para a iniciativa já podem ser adquiridos por cinco euros, para crianças entre os 3 e os 12 anos, e por pessoas com mais de 65 anos, e por seis euros para os que tenham idades compreendidas entre os 13 e os 64 anos.

“Viana Coração do Natal” Com o mote “Viana Coração do Natal”, a Câmara Municipal minhota disponibiliza um mês de atividades no centro histórico da cidade entre 5 de dezembro e 5 de janeiro de 2026. Praça Natal, minicomboio, carrossel, mercado de Natal, largo do chocolate, animação de rua, concertos, atividades infantis, presépios, exposições, cinema, teatro e passagem de ano são alguns dos destaques deste mês de celebração na capital do Alto Minho. Neste período festivo, vianenses e visitantes podem ainda aproveitar para visitar duas exposições de acesso livre e gratuito: até 31 de dezembro, está disponível “Ah Amália – Living Experience on tour” no Espaço Linha Norte, que pode ser visitada de terça-feira a domingo, das 13h00 às 18h00; e ainda a XV Bienal de Pintura do Eixo Atlântico, no Museu de Artes Decorativas, que estará acessível até finais de janeiro.

Em Barcelos há o desfile do Pai Natal motard A programação de Natal do Município “promete colocar Barcelos entre os destinos mais mágicos deste Natal”. Luzes cintilantes, mercado de Natal, carrossel solidário, charrete de Natal, pinheiro ornamentado com 30 metros de altura, túnel interativo “Aldeia de Natal”, exposições de presépios, workshops, concertos, recitais, animação de rua, programas educativos e sessões de contos são alguns dos pontos de atração. Nota ainda para o concurso “Barcelos Doce”, desfile “Magia do Natal”, desfile Pai Natal Motard, Corrida de Natal, Ceia de Natal do Peregrino e Christmas With Friends .

Em Monção, o Natal será “lendário” O Município de Monção celebra a época natalícia com luminosidade e animação, através de um programa pensado para toda a família com o mote “Monção – Um Natal Lendário”. Até 8 de dezembro, realiza-se o Mercado de Natal na Praça Deu-la-Deu. Entre 13 e 28 de dezembro, coincidindo com as férias escolares, os mais novos têm a tenda mágica, na Praça Deu-la-Deu, com pinturas faciais e insufláveis. No mesmo local, nos dias 13, 14, 21, 27 e 28 de dezembro, estão previstos espetáculos de magia, teatro e oficinas para crianças. Nos dias 20 e 27 de dezembro realiza-se no Museu Alvarinho provas comentadas de Alvarinho, com doces de Natal. Estão ainda programados dois concertos de Natal da Banda Musical de Monção, no auditório do Cine Teatro João Verde (dia 20, pelas 21h30 e dia 21 pelas 16h00). E no dia 24 de dezembro, pelas 15h00, o Pai Natal vai chegar de barco ao Cais da Lodeira, trazendo na bagagem muitas surpresas para as crianças.

Pai Natal do Guinness está em Águeda O “Maior Pai Natal do Mundo, com cerca de 21 metros de altura e mais de 250 mil luzes LED, volta a iluminar o Largo 1.º de Maio, reafirmando-se como símbolo das festividades natalícias de Águeda, reconhecido pelo Guinness World Records. A programação decorre até 11 de janeiro de 2026 e conta com Espetáculos musicais e teatrais, eventos desportivos e solidários, workshops criativos, concertos de Natal e atividades familiares, como a “Fábrica de Chocolate do Pai Natal” (3 de janeiro) e “Pequenos Pasteleiros: Cupcakes de Natal” (10 de janeiro). O Parque Municipal de Alta Vila acolhe, até 6 de janeiro, a tradicional Exposição de Presépios. Os interessados poderão ainda embarcar no Comboio Histórico do Vouga, com visita ao Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga e ao evento “Águeda é Natal”.

Cerveira terá “magia e tradição” O Natal em Vila Nova de Cerveira arrancou com o momento do ‘Ligar das Luzes’ no dia 29 de novembro. O Pai Natal chega ao centro histórico da cidade a 5 de dezembro e o mercado de Natal acontece em dois fins de semana (5 a 8, e 12 a 14 dezembro). “Vigo tem as luzes de Natal, Vila Nova de Cerveira terá a magia e a tradição” afirma o autarca de Vila Nova de Cerveira, Rui Teixeira, apontando para “uma quadra Natalícia sem precedentes na Vila das Artes, onde será possível vislumbrar um pinheiro natural com mais de 12 metros, assistir a um musical da Disney, usufruir de uma pista de gelo, de um comboio natalício e de um barco de Natal, visitar a casa do Pai Natal, entre muitos outros momentos que tornarão esta época ainda mais especial”.

Mourão tem animação para miúdos e graúdos O município de Mourão, no Alentejo, vai organizar durante o mês de dezembro diversas atividades relacionadas com o Natal para miúdos e graúdos, tais como pista de gelo, comboio de Natal, mercado de Natal, insufláveis e a tão esperada chegada do Pai Natal.

Marinha Grande quer valorizar o comércio local Com o objetivo de dinamizar o centro tradicional e valorizar o comércio local, o município da Marinha Grande apresenta um programa festivo que se estende até 6 de janeiro de 2026, com animação cultural, espetáculos, atividades para crianças, mercadinhos, iluminação natalícia e diversas atividades.

Na Covilhã, o Natal será celebrado com “arte” A cidade da Covilhã acaba de inaugurar mais uma edição do “Natal com Arte”. Entre as atividades estão o Mercadinho de Natal, espaços dedicados aos mais novos e a partilha do “Mega Bolo Nevão Cidade da Covilhã”, com cerca de 100 metros, e que é confecionado com o apoio de entidades parceiras. O programa deste ano conta com uma novidade que vai ocorrer nos quatro sábados de dezembro no Mercado Municipal. Trata-se da iniciativa “Sabores Tradicionais”, com degustações, venda de produtos, showcooking, oficinas e animação musical. O primeiro sábado é dedicado à cereja, o segundo à cherovia, o terceiro ao pastel de molho da Covilhã e o último ao pêssego. Ao longo da quadra está ainda garantida a participação de artistas: “Teremos os pintores da Covilhã a pintar o Natal, os escultores a moldar o Natal e os escritores que estarão a contar o Natal”, afirma a vereadora com o pelouro da cultura, Regina Gouveia.

Seia quer atrair visitantes e dinamizar comércio local A Câmara de Seia quer dinamizar o comércio local e proporcionar um “ambiente festivo” para residentes e visitantes com o evento Natal em Seia, que vai decorrer de 1 de dezembro a 9 de janeiro de 2026. Para além da iluminação de Natal, o município apostou em animação cultural, teatro, oficinas, música e atividades dedicadas ao público infantil e juvenil. Entre os destaques está a Aldeia do Pai Natal, que ficará instalada no mercado municipal até 24 de dezembro, e o Mercado de Natal, que estará aberto aos fins de semana com artesanato, produtos locais e animação temática. O Natal em Seia conta ainda uma pista de gelo, que ficará no Hub Porta da Estrela, e o Carrossel Parisiense, que estará montado junto ao mercado municipal.

Campo Maior transforma-se num jardim de Natal com flores feitas à mão



De 6 de dezembro a 4 de janeiro, a vila de Campo Maior veste-se de magia e cor para acolher o seu primeiro Jardim de Natal. Sob o mote “Enquanto outros destinos acendem luzes, em Campo Maior o Natal floresce”, o centro histórico transforma-se, com milhares de flores resistentes à chuva, combinadas com iluminação quente e detalhes inspirados no património manual local. A programação, com entrada gratuita, inclui esplanadas sob um céu de flores e luzes, zonas de descanso, comidas de rua, artesanato e lojas tradicionais, além de atividades culturais e animação familiar ao longo de todo o mês. O evento arranca no dia 6 de dezembro com a “Chegada do Pai Natal” a Campo Maior, que depois estará disponível para receber as crianças todos os fins de semana até dia 21 de dezembro, das 16 às 19 horas.

Casa do Pai Natal é o epicentro da programação de Faro A Casa do Pai Natal volta a ser o epicentro da programação de Natal do Município de Faro, local onde acontecerão diversas atividades dedicadas aos mais novos com a temática da nova aventura do livro d’Os Farrobinhas.

Até dia 24 de dezembro, toda a baixa farense terá um conjunto alargado de iniciativas, que incluirão espetáculos de música, dança e teatro, animações de rua e performances.

Na Madeira há mais que o espetáculo pirotécnico O arranque oficial das Festas de Natal e Fim de Ano da Madeira acontece nesta segunda-feira, 1 de dezembro, o momento em que se acendem as luzes de Natal na baixa da capital. Ao longo do mês realizam-se provas gastronómicas e há animação nas diversas avenidas e praças da cidade. Nos primeiros minutos do novo ano, como habitual, decorre o espetáculo pirotécnico inscrito no Guiness Book of Records e ponto de atração para turistas de vários cantos do mundo, seja em terra ou no Atlântico, a partir de barcos de recreio e navios de cruzeiro.

Ponta Delgada tem árvore com 15 metros Neste dia 1 de dezembro, a Câmara Municipal de Ponta Delgada abre as portas do Mercadinho de Natal, com a Casa do Pai Natal, o carrossel e o comboio. Os jardins e praças das principais ruas voltam a iluminar-se com cordões e cortinas de luz, sem esquecer a tradicional árvore de Natal na calçada sul da Avenida Infante D. Henrique, com 15 metros de altura.

Vila presépio volta a iluminar a sua encosta Instalado na encosta há mais de 55 anos, numa homenagem de 1968 às vítimas das graves cheias do ano anterior, o imponente arranjo de figuras que permitiu a Alenquer intitular-se “Vila Presépio” volta ao seu lugar de sempre, onde durante décadas foi uma companhia para os muitos que usavam a EN1, via privilegiada para ligar as duas principais cidades do país. Até 6 de janeiro haverá em Alenquer uma pista de gelo, peças de teatro, atividades circenses, exposições, mercado e livraria de Natal, entre outras atividades, num total de 19 pontos de interesse ao longo da vila, ligados por um comboio de natal de utilização gratuita.

O Rodolfo chegou à Anadia A “Aldeia do Rodolfo” abriu na passada sexta-feira com o despertar das luzes da quadra pelas ruas da cidade. Por lá fica até 4 de janeiro, com uma pista de gelo natural, máquina de gelo, mercado natalício, o carrossel e o comboio e uma mini aldeia de Natal. No próximo sábado, 6, às 21 horas, haverá uma gala no pavilhão de desportos, com música, dança, teatro e poesia.