ASF abre concurso de recrutamento para Diretor do Departamento de Análise de Riscos e Solvência

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) abriu um concurso de recrutamento para a vaga de Diretor(a) do Departamento de Análise de Riscos e Solvência, a exercer funções em Lisboa.

O candidato terá a função de coordenar a análise dos principais riscos que afetam o setor segurador e dos fundos de pensões, desenvolver modelos e exercícios de stress test, acompanhar temas como solvência, estabilidade financeira e risco climático, além de liderar a equipa responsável por estes trabalhos e representar o departamento em iniciativas nacionais e internacionais.

Os interessados devem ter uma licenciatura em Ciências Atuariais, Matemática, Economia, Gestão, Finanças ou áreas relacionadas, bem como conhecimentos dos regimes prudenciais aplicáveis, e pelo menos 6 anos de experiência em em liderança de equipas, entre outros.

A ASF procura ainda um Técnico(a) de Regularização de Sinistros, no Porto, para integrar a unidade de apoio ao Organismo de Insolvência em Portugal, o antigo Fundo de Garantia Automóvel, para gerir os processos de sinistros no âmbito do Fundo de Garantia Automóvel (FGA), Organismo de Indemnização, reembolso ao Gabinete Português de Carta Verde e Organismo de Insolvência, bem como participar no Grupo de Trabalho para os Assuntos Europeus e em Projetos e/ou Grupos de Trabalho promovidos pelo Conselho dos Gabinetes, pelo FGA ou pela ASF.

Os interessados podem candidatar-se à vaga de Diretor(a) do Departamento de Análise de Riscos e Solvência até dia 19 de dezembro, e a técnico de regularização de sinistros até dia 9 de dezembro. Os requisitos para as vagas poderão ser consultados clicando neste link para a vaga de diretor, ou clicando aqui para verificar a oportunidade de técnico de regularização de sinistros.