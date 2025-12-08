BNP Paribas abre mão da Bélgica e Ageas fica com o jogo todo

O francês BNP Paribas acordou em vender a sua participação de 25% na AG Insurance à Ageas por 1,9 mil milhões de euros, deixando o grupo belga com o controlo total da maior seguradora do seu mercado doméstico, segundo um documento consultado pela Bloomberg.

Este é um movimento estratégico para ambas as companhias. Se o BNP Paribas sai de um negócio que já não encaixa nas suas ambições maiores, a Ageas consolida o domínio em casa. Quase um em cada dois agregados familiares belgas é cliente da AG Insurance, portanto a aposta é em cima de um ativo que rende.

Com o dinheiro da venda, o BNP Paribas irá investir 1,1 mil milhões de euros na própria Ageas, aumentando a sua participação no grupo de 14,9% para 22,5%. Ou seja: troca uma parte por uma maior. É um jogo de xadrez financeiro que permite à francesa sair de um negócio específico sem perder presença, enquanto o banco mantém 15 anos de acordo de distribuição de seguros com a AG Insurance.

O BNP Paribas espera um ganho de capital de 820 milhões de euros em 2026 (depois de impostos) e um aumento anual de 40 milhões de euros no resultado líquido. O rácio de capital CET1, que mede a solidez do banco, sobe ligeiramente.

A Ageas, por outro lado, fica dono integral da AG Insurance e muda para o turbo. O grupo belga revê em 10% os seus objetivos financeiros até 2027 e agora aponta para 2,2 mil milhões de euros em recompensas aos acionistas, contra os 2 mil milhões previstos antes. A operação deve estar fechada no segundo trimestre de 2026, pendente de aprovações regulamentares.

As ações do BNP Paribas seguem a valorizar 0,9% e os títulos da Ageas sobem 1,3%.