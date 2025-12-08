Nova urbanização com 676 apartamentos em Setúbal já tem o primeiro edifício em construção

O empreendimento Parque da Cidade – Riverside Living, na zona leste de Setúbal, arrancou oficialmente nesta quinta-feira, com o início da construção do primeiro de 16 edifícios com posicionamento de mercado para classe média-alta e preços a partir de 280 mil para os T1 de 59 a 68 metros quadrados. O T4, a maior tipologia, com área de 283 metros quadrados, atinge os 865 mil euros.

No total, a nova urbanização, que teve o primeiro impulso há cerca de 20 anos, antes da falência do então proprietário, terá 676 apartamentos, num total de 92 mil metros quadrados para habitação e 4.000 metros quadrados para comércio.

O novo edifício faz parte de um trio que marca o arranque deste empreendimento situado a escassas centenas de metros do estuário do Sado, numa área da cidade próxima da Mitrena e atualmente com preponderância industrial e rural. Dos três edifícios iniciais, o primeiro a arrancar é precisamente o da Madre Property Development, grupo detido por António Parente, dono dos hotéis AP e da produtora SP Televisão.









Para a primavera está marcado o início dos trabalhos noutros dois lotes, vendidos pela empresa de imobiliário às empresas Scale Property Development e Home Lovers Investment. Cada, adquiriu dois lotes.

André Moura, diretor de projetos da Grande Lisboa da Madre Property Development, explica ao ECO/Local Online que esta venda serviu o propósito de permitir dotar esta urbanização, ainda geograficamente isolada no leste de Setúbal, de vários edifícios na primeira fase de promoção das vendas.

O empreendimento inclui um parque verde com 30 mil metros quadrados que será entregue à autarquia, no âmbito de um corredor verde que ligará ao centro da cidade.

A configuração dos edifícios da Parque da Cidade Riverside Living, desenvolvido pelo gabinete de arquitetura Quadrante, apresenta zonas para fruição num espírito de comunidade, designadamente espaços de cowork, winebar e uma zona para crianças. Os edifícios terão entre seis e oito pisos acima do solo.

Ainda no âmbito do desenvolvimento de projetos do grupo Madre Property Development, um dos mais icónicos hotéis da capital algarvia, o Eva, terá obras de intervenção que acrescentarão 50 quartos aos 138 quartos de que este edifício com cerca de meio século dispõe atualmente. Construído junto à Ria Formosa, com vista para a marina de Faro, o hotel é, naquela região, um dos dez detidos pelo grupo de António Parente, fundador da Madre Property Development. O crescimento do Eva implica “uma obra muito complexa”, com mais 50 quartos.

Também o hotel localizado em Montargil, com 105 quartos e 11 moradias, será alvo de obras para expansão, acrescentando-se 30 quartos, a concluir até março. Haverá, ali, também construção de novos edifícios habitacionais, aproveitando uma parcela de terreno adquirida aquando da compra do hotel pelo grupo de António Parente.