Seguradora dos produtos das lojas Worten vai ser comprada

A norte-americana Asurion anunciou que vai comprar a Domestic & General (D&G), fornecedora de seguros e assistência para eletrodomésticos e eletrónica que opera no Reino Unido, Europa continental e, desde 2021, nos Estados Unidos após realizar aquisições para essa expansão.

Em Portugal tem um acordo exclusivo, recentemente renovado até 2031, com as lojas Worten através da corretora MDS. A D&G é responsável pelos seguros de dano e roubo, garantias extra e proteção de equipamentos vendidos pela Worten, formalizando contratos através da sucursal em Espanha da sua companhia alemã Domestic & General Insurance Europe AG, autorizada a exercer atividade em Portugal em regime de livre prestação de serviços.

Até agora controlada em 62% pelo Fund VII da CVC Capital Partners e em cerca de 30% pelo fundo soberano de Abu Dhabi, a D&G prevê receitas em 2025 do equivalente em libras a 1,3 mil milhões em euros não sendo divulgado o valor de negócio que estará concretizado no segundo semestre de 2026.

A Asurion, entidade adquirente, é uma empresa norte americana que se define como “tech‑care company”: oferecendo seguros, assistência técnica, reparação ou substituição de aparelhos eletrónicos e eletrodomésticos, e suporte técnico. Concorrente da D&G no Reino Unido, Espanha, Alemanha, e Países Baixos, obteve um volume de negócios de cerca de 3,4 mil milhões de dólares no ano passado.