Tráfego aéreo cresceu 8% em 2024 na Europa transportando mais de 1,1 mil milhões de passageiros

Os céus europeus estiveram mais movimentados do que nunca no último ano. Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat, o número de passageiros aéreos na União Europeia (UE) disparou 8,3% em 2024, ultrapassando a barreira simbólica dos 1,1 mil milhões.

Este crescimento consolida a retoma do setor e reflete um apetite renovado pelas viagens, num ano também marcado por novos recordes em Portugal. De acordo com o gabinete de estatísticas europeu, a tendência de subida foi transversal, com todos os Estados-membros da União Europeia a registarem aumentos no tráfego de passageiros face a 2023.

Em 2024, os aeroportos portugueses atingiram um novo máximo histórico, movimentando cerca de 70,4 milhões de passageiros. Apesar do recorde absoluto, o crescimento homólogo de Portugal (+4,3%) foi sensivelmente metade da média da União Europeia.

No entanto, a velocidade desta “descolagem” não foi igual para todos. O destaque vai para a Europa Central e de Leste, que liderou os ganhos percentuais: a Hungria (+19,2%), a Chéquia (+18,9%) e a Estónia (+17,8%) foram os campeões do crescimento, beneficiando de uma recuperação mais tardia face a outros mercados e do aumento da conectividade.

No outro extremo da tabela, mercados mais maduros ou com maiores restrições de capacidade apresentaram subidas mais modestas. Suécia, França, Irlanda e Portugal registaram crescimentos abaixo dos 5%, demonstrando uma estabilização após a forte recuperação dos anos anteriores.

A lista das infraestruturas mais movimentadas continua a ser dominada pelos “gigantes” habituais. O aeroporto de Paris/Charles de Gaulle manteve a coroa europeia, processando 70,3 milhões de passageiros, um aumento homólogo de 4,3%, revela o Eurostat. Contudo, a concorrência pelo pódio está renhida. Amesterdão/Schiphol (66,8 milhões, +8,0%) e Madrid/Barajas (66,1 milhões, +9,9%) aproximaram-se do líder, com a capital espanhola a registar um dinamismo significativo que beneficia a conectividade da Península Ibérica.

É ainda de salientar a performance de Roma/Fiumicino que, embora em 6.º lugar, “registou o maior salto entre os dez principais aeroportos (+20,8%)”, e a entrada de Atenas no top 10, impulsionada por um forte crescimento do turismo na Grécia (+19,6%), refere o Eurostat em comunicado.

Embora o relatório do Eurostat destaque a média europeia de 8,3%, a realidade nacional apresenta matizes importantes.

Apesar do recorde absoluto, o crescimento homólogo de Portugal (+4,3%) foi sensivelmente metade da média da União Europeia. Esta desaceleração relativa pode ser explicada por dois fatores: o “efeito base” (o turismo em Portugal recuperou mais cedo e mais rápido nos anos anteriores do que no resto da Europa) e os severos constrangimentos de capacidade aeroportuária.

O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, operou acima dos limites teóricos para ultrapassar, pela primeira vez, os 35 milhões de passageiros, concentrando metade de todo o tráfego nacional. Já o Porto aproximou-se dos 16 milhões, com um crescimento ligeiramente superior (+4,8%).

Os últimos dados conhecidos, relativos a este ano, apontam para mais um novo recorde, com o aeroporto de Lisboa a contabilizar 49,8 milhões de passageiros entre janeiro e agosto, um crescimento homólogo de 4,9%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística.