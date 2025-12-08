Tráfego aéreo cresceu 8% em 2024 na Europa transportando mais de 1,1 mil milhões de passageiros
Portugal também bateu um novo recorde de transporte de passageiros no ano passado, mas cresceu apenas metade da média europeia, deixando o aviso de capacidade e concorrência em alta
Os céus europeus estiveram mais movimentados do que nunca no último ano. Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat, o número de passageiros aéreos na União Europeia (UE) disparou 8,3% em 2024, ultrapassando a barreira simbólica dos 1,1 mil milhões.
Este crescimento consolida a retoma do setor e reflete um apetite renovado pelas viagens, num ano também marcado por novos recordes em Portugal. De acordo com o gabinete de estatísticas europeu, a tendência de subida foi transversal, com todos os Estados-membros da União Europeia a registarem aumentos no tráfego de passageiros face a 2023.
Em 2024, os aeroportos portugueses atingiram um novo máximo histórico, movimentando cerca de 70,4 milhões de passageiros. Apesar do recorde absoluto, o crescimento homólogo de Portugal (+4,3%) foi sensivelmente metade da média da União Europeia.
No entanto, a velocidade desta “descolagem” não foi igual para todos. O destaque vai para a Europa Central e de Leste, que liderou os ganhos percentuais: a Hungria (+19,2%), a Chéquia (+18,9%) e a Estónia (+17,8%) foram os campeões do crescimento, beneficiando de uma recuperação mais tardia face a outros mercados e do aumento da conectividade.
No outro extremo da tabela, mercados mais maduros ou com maiores restrições de capacidade apresentaram subidas mais modestas. Suécia, França, Irlanda e Portugal registaram crescimentos abaixo dos 5%, demonstrando uma estabilização após a forte recuperação dos anos anteriores.
A lista das infraestruturas mais movimentadas continua a ser dominada pelos “gigantes” habituais. O aeroporto de Paris/Charles de Gaulle manteve a coroa europeia, processando 70,3 milhões de passageiros, um aumento homólogo de 4,3%, revela o Eurostat. Contudo, a concorrência pelo pódio está renhida. Amesterdão/Schiphol (66,8 milhões, +8,0%) e Madrid/Barajas (66,1 milhões, +9,9%) aproximaram-se do líder, com a capital espanhola a registar um dinamismo significativo que beneficia a conectividade da Península Ibérica.
É ainda de salientar a performance de Roma/Fiumicino que, embora em 6.º lugar, “registou o maior salto entre os dez principais aeroportos (+20,8%)”, e a entrada de Atenas no top 10, impulsionada por um forte crescimento do turismo na Grécia (+19,6%), refere o Eurostat em comunicado.
Embora o relatório do Eurostat destaque a média europeia de 8,3%, a realidade nacional apresenta matizes importantes. Em 2024, os aeroportos portugueses atingiram um novo máximo histórico, movimentando cerca de 70,4 milhões de passageiros.
Apesar do recorde absoluto, o crescimento homólogo de Portugal (+4,3%) foi sensivelmente metade da média da União Europeia. Esta desaceleração relativa pode ser explicada por dois fatores: o “efeito base” (o turismo em Portugal recuperou mais cedo e mais rápido nos anos anteriores do que no resto da Europa) e os severos constrangimentos de capacidade aeroportuária.
O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, operou acima dos limites teóricos para ultrapassar, pela primeira vez, os 35 milhões de passageiros, concentrando metade de todo o tráfego nacional. Já o Porto aproximou-se dos 16 milhões, com um crescimento ligeiramente superior (+4,8%).
Os últimos dados conhecidos, relativos a este ano, apontam para mais um novo recorde, com o aeroporto de Lisboa a contabilizar 49,8 milhões de passageiros entre janeiro e agosto, um crescimento homólogo de 4,9%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística.
