5 coisas que vão marcar o dia

Em dia da Cimeira Portugal-Moçambique, que junta o primeiro-ministro Luís Montenegro e o Presidente da República de Moçambique, para estreitar laços entre os dois países, o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna desloca-se ao Conselho de Justiça e Assuntos Internos (JAI) da União Europeia. Por cá, os trabalhadores das Administrações Portuárias fazem greve. Já lá fora, o Eurostat divulga os preços dos produtos agrícolas referentes ao terceiro trimestre de 2025.

Porto acolhe VI Cimeira Portugal-Moçambique

O Presidente da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, e o primeiro-ministro Luís Montenegro reúnem-se, no Porto, no âmbito da “VI Cimeira Portugal – Moçambique”. Marcam depois presença no “Fórum Económico Portugal – Moçambique” com o propósito de reforçar laços e parcerias económicas entre ambos os países. Neste evento participam igualmente o ministro da Economia Manuel Castro Almeida e o seu homólogo moçambicano Basílio Zefanias Muhate.

Como andam os preços dos produtos agrícolas

O Eurostat divulga esta terça-feira os preços dos produtos agrícolas referentes ao terceiro trimestre de 2025. No segundo trimestre deste ano o preço médio da produção agrícola na União Europeia (UE) aumentou 5,6% face a igual período de 2024. Destaque para a subida nos preços dos ovos (+27,8%), da fruta (+21,1%) e do leite (+13,3%). Em contrapartida, o azeite (-39,9%) e a batata (-29,1%) registaram quebras acentuadas. O Eurostat revela igualmente as estatísticas estruturais das empresas relativas ao ano de 2024.

Frente a Frente: Gouveia Melo vs. José Seguro

Os candidatos Henrique Gouveia e Melo e António José Seguro vão estar, esta terça-feira, frente a frente no debate televisivo transmitido pela SIC para as eleições presidenciais de 18 de janeiro.

Ministério da Administração Interna em Bruxelas

O secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro, participa nesta terça-feira, no Conselho de Justiça e Assuntos Internos (JAI) da União Europeia, em Bruxelas, em representação da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.

Greve de trabalhadores das Administrações Portuárias

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias convoca uma greve nas administrações Portuárias dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines, Algarve e CTL – Companhia Logística de Terminais Marítimos (Terminal de Sines).