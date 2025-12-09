“Acho que são fracos”. Trump critica líderes europeus e diz que Europa está “em decadência”

Depois da divulgação, na semana passada, de um documento estratégico sobre a segurança nacional dos EUA que alerta para o perigo de “apagão civilizacional” da Europa, Donald Trump voltou a criticar o Velho Continente, classificando-o agora como um grupo de nações “em decadência” liderado por pessoas “fracas”.

Numa entrevista ao Politico, publicada esta terça-feira após o site de notícias o ter nomeado como a figura mais influente na política europeia no próximo ano, o Presidente norte-americano denuncia os países europeus por não conseguirem controlar a imigração e pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, sinalizando que apoiará políticos alinhados com a sua própria visão para a Europa.

“Acho que eles são fracos. Mas também acho que eles querem ser politicamente corretos“, afirmou Trump sobre os líderes europeus. “Acho que eles não sabem o que fazer. A Europa não sabe o que fazer“, acrescentou.

Os comentários do republicano sobre a Europa surgem numa altura em que decorrem negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia, com os líderes europeus a manifestarem uma preocupação crescente de que Trump possa abandonar aquele país e os seus aliados da NATO perante a agressão russa.

Na entrevista, que foi gravada na segunda-feira na Casa Branca, o Presidente dos Estados Unidos não ofereceu garantias aos seus aliados europeus a esse respeito e declarou que a Rússia estava obviamente numa posição mais forte do que a Ucrânia.

Nos últimos dias, as capitais europeias ficaram apreensivas com a nova Estratégia de Segurança Nacional dos EUA, em que a Administração Trump promete “cultivar a resistência” ao status quo político da Europa em relação a questões politicamente sensíveis, entre elas a imigração.

Enfatizando, na entrevista, essa visão do mundo, descreveu cidades como Londres e Paris como estando a sucumbir sob o peso dos imigrantes provenientes do Médio Oriente e de África. Sem uma mudança na política de fronteiras, alguns países europeus “deixarão de ser viáveis”, argumentou.

Trump destacou mesmo o presidente da câmara de Londres, o trabalhista Sadiq Khan, filho de imigrantes paquistaneses e o primeiro líder muçulmano da cidade, como um “desastre” e atribuiu a sua eleição aos imigrantes: “Ele é eleito porque muitas pessoas chegaram. Agora votam nele”.

Na segunda-feira, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, repudiou o documento de segurança nacional dos EUA e instou Washington a respeitar a soberania e o direito à autodeterminação da Europa. “Os aliados não ameaçam interferir na vida democrática ou nas escolhas políticas internas desses aliados. Eles respeitam-nos”, afirmou o ex-primeiro-ministro português.

Porém, Trump disse ao Politico que continuaria a apoiar os seus candidatos favoritos na Europa, mesmo correndo o risco de ofender as suscetibilidades dos líderes europeus. “Eu apoiaria… [Já] apoiei pessoas que muitos europeus não gostam. Eu apoiei Viktor Orbán”, lembrou Trump, que disse admirar o primeiro-ministro húngaro pelas suas políticas de controlo de fronteiras.

Sobre a nova versão do plano de paz para a Ucrânia, o Presidente norte-americano revelou que Volodymyr Zelensky, que tem manifestado a sua oposição à cedência de território ucraniano à Rússia, ainda não tinha analisado a proposta. “Seria bom se ele lesse”, realçou Trump.

Trump disse ainda que não dá muito crédito ao papel dos líderes europeus na tentativa de acabar com a guerra: “Eles falam, mas não produzem nada, e a guerra continua sem fim à vista”.

Num novo repto a Zelensky, que parece politicamente enfraquecido devido a um escândalo de corrupção, o líder da Casa Branca renovou o seu apelo para que a Ucrânia realize novas eleições. “Eles não têm eleições há muito tempo. Falam sobre democracia, mas chega a um ponto em que já não é mais uma democracia”, criticou.