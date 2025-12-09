Auditora de Gaia está às compras para reforçar presença em Lisboa

⚡ ECO Fast A Carmo & Cerqueira, com sede em Gaia, planeia expandir a sua atuação através de fusões e aquisições, visando adquirir uma auditora em Lisboa no próximo ano.

A Carmo & Cerqueira está a apostar no crescimento e quer fazê-lo através de fusões e aquisições. O objetivo da consultora de auditoria e gestão com sede em Gaia passa por reforçar a sua presença no mercado nacional no próximo ano, nomeadamente através da compra de uma auditora em Lisboa, mas também por conquistar mais oportunidades de internacionalização.

“Como auditora estamos à procura de um target para expandir a atividade da Carmo & Cerqueira a nível da auditoria para Lisboa“, afirma ao EContas José Carmo, cofundador e presidente executivo da consultora com uma faturação de dois milhões de euros e que tem clientes nos setores da banca, indústria, farmacêutico, advocacia, hotelaria ou imobiliário.

“Já temos vários clientes em Lisboa e estamos a angariar mais. É um mercado onde queremos ter uma presença mais robusta, com equipas de maior dimensão”, explica. Para isso, “estamos à procura de uma auditora [para comprar] em Lisboa”.

De acordo com José Carmo, “já houve uma ou duas incursões” no mercado, mas ainda não há um negócio fechado. O objetivo, detalha, é fechar a aquisição de uma auditora de pequena ou média dimensão na capital no próximo ano, isto depois de terem comprado, no ano passado, uma pequena auditora no Porto.

Um crescimento suportado por fusões e aquisições na região de Lisboa vai permitir a esta sociedade de revisores oficiais de contas e consultora especializada em corporate finance, fiscalidade e mercado de capitais reforçar o “eixo Porto-Lisboa” e “abrir novas oportunidades de internacionalização”, explicou num comunicado divulgado na semana passada depois de ter atuado pela primeira vez como listing sponsor num processo de admissão de um fundo europeu na bolsa alemã.

“É mais um mercado que se abre para nós”, afirma José Carmo ao EContas. “Passamos a estar presentes com operações concretizadas, o que traz mais visibilidade para a Carmo & Cerqueira”, salienta, apontando que, no curto prazo, o “crescimento no estrangeiro deverá ser feito através deste meio, de listings e de operações de cotação, seja de equity, seja de fundos”.

Em maio, a consultora anunciou que tinha sido confirmada oficialmente como tier 1 listing sponsor na Euronext Dublin, tendo avançado com esta acreditação com o objetivo de cotar fundos de investimento abertos — algo que só é possível fazer na Irlanda ou nos Países Baixos.

Enquanto listing sponsor está responsável pelo processo de due diligence e em ajudar a reestruturar as empresas para que possam ser colocadas em bolsa, verificando se estão em condições de ser cotadas. Numa segunda fase, ajuda na elaboração do documento informativo. Uma vez cotada a empresa, presta apoio ao esclarecer, por exemplo, o que tem de divulgar ou quando é que deve publicar as contas.