BCE alerta para uso do seu nome e logótipo para fins fraudulentos

O Banco Central Europeu (BCE) alertou esta terça-feira para utilização do seu nome e logótipo para fins fraudulentos junto de cidadãos, como a solicitação de pagamentos.

O banco central da zona euro afirma na sua página que estão a ser usados números de telefone, endereços de e-mail ou sites que se assemelham aos do BCE, pelo que aconselha que, em caso de dúvida, não cliquem em links, não abram anexos nem respondam a convites ou campanhas.

Por exemplo, se alguém entrar em contato, argumentar ser do BCE e afirmar ter dinheiro dessa pessoa, trata-se de uma fraude, já que o banco central não mantém contas bancárias de cidadãos.

O BCE nunca solicitará informações pessoais de cidadãos por correio, e-mail, telefone, mensagem de texto ou mensagem instantânea e os membros do Conselho Executivo nunca entrarão em contato com cidadãos para discutir assuntos financeiros, nem para promover planos de investimento.

A inteligência artificial aumentou o número de vídeos e sites falsos em que trabalhadores do BCE promovem investimentos. Outra burla consiste em dizer às pessoas que o BCE cobra taxas por transferências internacionais ou que é um banco comercial que oferece serviços bancários online.

Existem também esquemas onde pedem que as pessoas façam um pagamento porque o BCE bloqueou uma transferência de dinheiro ou porque está a recolher depósitos ou pagamentos de compras ou recibos em Bitcoin ou outra criptomoeda.

Têm também sido detetadas mensagens falsas com pedidos de dinheiro, alegando que o BCE está a recolher fundos para pessoas que foram vítimas de fraude, incentivando-as a contrair empréstimos.