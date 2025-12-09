Bosch investe dois milhões em Aveiro para reforçar produção de bombas de calor

A multinacional Bosch anunciou um novo investimento de dois milhões de euros na fábrica de Aveiro para produzir uma nova unidade de bomba de calor. A produção deste novo produto arranca já em janeiro e vai contribuir para a criação de novos postos de trabalho, adianta a empresa em comunicado.

Tal como tinha adiantado o CEO da Bosch Portugal em entrevista ao ECO, no verão, a gigante alemã continua a expandir a produção das bombas de calor em Aveiro. “A Bosch volta a reforçar o negócio da unidade de HomeComfort em Aveiro no mercado das soluções de climatização sustentável, com o lançamento de um novo modelo integrado para sistemas de bomba de calor, cuja produção arrancará em janeiro do próximo ano”, informou a empresa em comunicado.

Este projeto implicou um investimento de cerca de 2 milhões de euros na instalação de uma nova linha de produção equipada com tecnologia de última geração, “garantindo elevados padrões de eficiência e flexibilidade industrial”.

A nova bomba de calor, uma unidade interior com tanque integrado, vai permitir ampliar o portefólio de soluções elétricas para climatização e água quentes sanitárias da Bosch, assim como contribuir para a criação de novos postos de trabalho, tanto na fábrica como noutras áreas, como por exemplo, na engenharia de produção e logística, “refletindo o crescimento sustentado da unidade de Aveiro e o aumento da sua capacidade produtiva”, explica o mesmo comunicado.

Este investimento em Aveiro não só reforça a nossa capacidade de produção e inovação, como demonstra a confiança do grupo Bosch no talento das nossas equipas. Estamos a criar soluções mais eficientes e integradas, mantendo-nos na vanguarda da tecnologia de bombas de calor. Jónio Reis Administrador da Bosch de Aveiro

“Este investimento em Aveiro não só reforça a nossa capacidade de produção e inovação, como demonstra a confiança do grupo Bosch no talento das nossas equipas. Estamos a criar soluções mais eficientes e integradas, mantendo-nos na vanguarda da tecnologia de bombas de calor,” afirma Jónio Reis, administrador da Bosch em Aveiro, citado em comunicado.

Segundo detalha o mesmo documento, o novo equipamento é a unidade hidráulica e de controlo que integra o sistema completo de bomba de calor, distinguindo-se pela presença de um tanque integrado. “A integração num único módulo simplifica e acelera o processo de instalação no cliente final, oferecendo uma alternativa mais compacta e eficiente face às soluções tradicionais em que a unidade hidráulica e o tanque são separados”.

“Esta operação com a produção da nova bomba de calor permitirá que Aveiro passe a produzir também equipamentos anteriormente fabricados na Alemanha e na Suécia”, acrescenta a empresa.

O grupo alemão anunciou há cerca de dois anos um investimento de cerca de 100 milhões de euros até 2026 para aumentar a produção de bombas de calor, na fábrica de Aveiro, consolidando Aveiro como “um dos polos estratégicos do grupo Bosch na área das bombas de calor, tanto a nível de desenvolvimento como de produção”.