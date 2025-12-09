Catarina Martins e Henrique Gouveia e Melo é o debate mais visto dos últimos três dias

O fim das primeiras três semanas de debates, o confronto que opôs André Ventura a Luís Marques Mendes mantém-se o mais visto, com 1.242.261 telespectadores, mostram os dados da Dentsu para o +M.

O debate que pôs Catarina Martins e Henrique Gouveia e Melo, no último sábado, foi o mais visto dos últimos três dias. Transmitido pela SIC e SIC Notícias, e com transmissão em diferido da RTP Notícias, o frente a frente foi acompanhado por 843.242 telespectadores.

Seguiu-se, em termos de audiência, o frente a frente entre João Cotrim de Figueiredo e Luís Marques Mendes, visto por um total e 781.404 telespectadores, entre TVI, CNN Portugal e RTP Notícias.

António Filipe e Jorge Pinto, frente a frente transmitido pela e RTP1 e RTP Notícias, desta feita em direto e em diferido, foi o menos visto destes últimos três dias, garantindo 489.918 telespectadores.

Veja aqui o calendário de todos os debates.