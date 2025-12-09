Televisão

Catarina Martins e Henrique Gouveia e Melo é o debate mais visto dos últimos três dias

 + M,

O fim das primeiras três semanas de debates, o confronto que opôs André Ventura a Luís Marques Mendes mantém-se o mais visto, com 1.242.261 telespectadores, mostram os dados da Dentsu para o +M.

O debate que pôs Catarina Martins e Henrique Gouveia e Melo, no último sábado, foi o mais visto dos últimos três dias. Transmitido pela SIC e SIC Notícias, e com transmissão em diferido da RTP Notícias, o frente a frente foi acompanhado por 843.242 telespectadores.

Seguiu-se, em termos de audiência, o frente a frente entre João Cotrim de Figueiredo e Luís Marques Mendes, visto por um total e 781.404 telespectadores, entre TVI, CNN Portugal e RTP Notícias.

António Filipe e Jorge Pinto, frente a frente transmitido pela e RTP1 e RTP Notícias, desta feita em direto e em diferido, foi o menos visto destes últimos três dias, garantindo 489.918 telespectadores.

Ao fim das primeiras três semanas de debates, o confronto que opôs André Ventura a Luís Marques Mendes mantém-se o mais visto, com 1.242.261 telespectadores.

Veja aqui o calendário de todos os debates.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Pessoas +M
As presidenciais jogam-se nas redes sociais. Quem dá cartas?

André Ventura domina a lógica algorítmica, mas Cotrim de Figueiredo é a surpresa nas redes sociais. Especialistas em marketing digital analisam a performance dos candidatos e deixam conselhos.

Carla Borges Ferreira,

+M
PS desafia Governo a fazer acordo com VASP

O secretário-geral do PS desafiou o Governo a fazer um acordo com a VASP para garantir a distribuição de imprensa em todo o território.

Lusa,

Entrevista
“Os jornalistas acabam por ser os guardiões da nossa sociedade”

As fusões nos grandes grupos, a dependência das redes sociais, a entrada da MFE na Impresa e o fecho da TiN, são alguns temas abordados em entrevista a Filipe Neves, managing director da Arena Media.

Carla Borges Ferreira, Diogo Simões, Hugo Amaral,