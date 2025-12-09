Cerca de meio milhar de jovens participam em Guardo num circuito tecnológico experimental do projeto Espanha Latente

Cerca de 500 jovens das escolas secundárias de Saldaña, Guardo e Aguilar de Campoó participaram em Guardo num circuito tecnológico experimental inovador no âmbito do projeto Espanha Latente, uma iniciativa impulsionada pela Diputación de Palencia em conjunto com a Fundação AMGu e The Core School e com o apoio do MITECO e da Câmara Municipal de Guardo, que procura ativar o talento jovem do meio rural e aproximar oportunidades de formação e emprego nas indústrias criativas, audiovisuais e tecnológicas sem necessidade de deslocação.

O Auditório Municipal de Guardo foi transformado num percurso tecnológico experiencial dirigido principalmente a estudantes e jovens, que estão a conhecer em primeira mão profissões do futuro às quais podem aceder hoje a partir das suas casas e novas vias de empregabilidade sem necessidade de abandonar o seu território.

A inauguração contou com a presença da presidente da Diputación, Ángeles Armisén; do vice-presidente da Câmara Municipal de Guardo, Luis Cantero; da reitora da The Core School, Mercedes Agüero; do diretor da AMGu, Manuel Dos Santos; e do representante do MITECO, Luis Cueto. O evento incluiu uma demonstração de Javier Durán, diretor do Mestrado em Programação de Videojogos da UNIE Universidad–The Core, e uma palestra com Laurie Koutaniemi, CEO da Inmersive Limited, e Óscar M. Olarte, CEO e cofundador da MR Factory, referências em inovação imersiva.

Armisén destacou que «o projeto transforma Palência num território piloto de um novo modelo de desenvolvimento rural baseado na criatividade, na tecnologia e no emprego. A iniciativa combina cultura, tecnologia e oportunidades de trabalho para que os jovens possam construir um futuro profissional na sua própria terra, sem necessidade de abandonar as suas aldeias».

Por sua vez, Agüero salientou que «esta iniciativa demonstra que a inovação e a formação de qualidade não têm de se concentrar nas grandes cidades. Na The Core, a nossa missão é levar as oportunidades até onde estão os jovens, sem que estes tenham de abandonar a sua terra. Guardo é um exemplo de como a educação pode tornar-se um verdadeiro motor de desenvolvimento e de criação de oportunidades».

Após esta fase experimental, será aberta uma formação especializada ministrada pela The Core School, escola de audiovisuais pertencente à Planeta Formación y Universidades, cujo custo real ronda os 7.000 euros, mas que, graças ao financiamento da Diputación, representará apenas 100 euros reembolsáveis para os participantes. Os jovens que concluírem o programa terão acesso a um mercado de inserção profissional que conectará o seu talento com produtoras, estúdios e empresas do setor audiovisual e tecnológico, tanto nacionais como internacionais.

Esta fase piloto em Guardo foi concebida como um modelo replicável, com o objetivo de alargar o projeto a diferentes territórios de Espanha. A combinação de formação especializada, tecnologia imersiva e empregabilidade juvenil constitui um formato flexível que pode ser adaptado às necessidades de cada zona rural.