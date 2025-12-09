Coca-Cola volta a apostar na inteligência artificial para campanha de Natal

A marca dinamiza ainda a iniciativa solidária “Acende um Coração”, com os Palhaços d’Opital, e uma ativação no Wonderland Lisboa.

A Coca-Cola criou, novamente, a sua campanha de Natal com recurso à inteligência artificial, utilizando os elementos de Natal clássicos da marca: o camião vermelho, a música “Holidays Are Coming” e o Pai Natal.

A marca explica, em comunicado, que “a criatividade humana continuará sempre no centro, com a tecnologia como ferramenta para reforçar ligações e adaptar-se melhor aos consumidores, de forma mais eficiente, sustentável e personalizada”.

Este ano, a marca repetiu o conceito de 2024, que consistia numa nova versão do seu anúncio clássico de 1995, tendo desenvolvido duas versões com recurso à inteligência artificial, uma exclusiva do mercado norte-americano. Para o mesmo mercado, criou ainda uma versão mais ‘tradicional’, com uma mãe ocupada a preparar-se para as festividades. Esta versão está a ser utilizada também na América Latina e na Ásia-Pacífico Sul.

A campanha multimeios, presente no mercado português, foi criada pela WPP Open X, num processo liderado pela agência VML. O planeamento de meios é da WPP Media, com a campanha presente em televisão, redes de exteriores variadas, media Digital, incluindo Spotify, elétricos de Lisboa, entre outros.

Iniciativa solidária “Acende um Coração” com os Palhaços d’Opital

Para além desta campanha em vídeo, que está presente também em outros mercados mundialmente, a Coca-Cola Portugal voltou a unir-se à Palhaços d’Opital, pelo terceiro ano consecutivo.

A iniciativa solidária “Acende um Coração” utiliza a mecânica do amigo secreto, na qual os utentes internados são convidados a escolher, em segredo, um profissional de saúde a quem gostariam de agradecer. A mensagem é transformada numa vela personalizada com uma nota de afeto, entregue pessoalmente pelos palhaços.

“Queremos estar presentes onde o Natal muitas vezes não chega. Esta iniciativa é sobre iluminar o coração de quem cuida, de quem é cuidado e de todos os que, por diferentes razões, vivem um momento mais frágil nesta época. A Coca-Cola orgulha-se de caminhar ao lado dos Palhaços d’Opital por mais um ano, numa missão que é tanto de empatia como de esperança”, refere Ana Cláudia Ruiz, diretora-geral da Coca-Cola em Portugal.

Simultaneamente, através de uma campanha no Wonderland Lisboa, os visitantes são convidados a participar nesta corrente solidária, enviando uma mensagem especial a quem se encontra internado num dos nove hospitais parceiros da Palhaços d’Opital. A marca vai ativar esta iniciativa também no no Continente do Colombo e no Continente do Gaia Shopping de 15 a 21 de dezembro.

O Wonderland Lisboa é ainda palco de uma ativação com o camião natalício da Coca-Cola, onde os visitantes poderão tirar fotografias, receber copos de Natal exclusivos e até receber bilhetes para a Roda Gigante do mercado de Natal da capital portuguesa.