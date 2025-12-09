Internacional

Dinamarca vai deixar de ter serviço postal para cartas a partir de 2026

A empresa estatal responsável pela recolha e entrega de cartas anunciou que vai deixar de o fazer, argumentando que o volume de correspondência caiu 90% nos últimos 25 anos.

A partir de 1 de janeiro de 2026, a Dinamarca deixará oficialmente de dispor de serviço postal para envio e receção de cartas. A PostNord, a empresa estatal responsável pelo correio, vai cessar todas as operações relacionadas com correspondência tradicional, passando a dedicar-se exclusivamente ao segmento de encomendas.

“A PostNord entregará a sua última carta na Dinamarca no final de 2025 e, a partir de 2026, concentrará a sua atividade num único serviço central: encomendas. O nosso objetivo é tornar-nos o estafeta de encomendas preferido dos dinamarqueses. Queremos ser os melhores onde os dinamarqueses realmente precisam de nós — nas encomendas”, explica a empresa num comunicado oficial.

De acordo com a The Economist, a Dinamarca será o primeiro país europeu a adotar esta medida. A decisão surge após um declínio acentuado no uso do correio tradicional: nos últimos 25 anos, o volume de cartas caiu 90% e, só em 2024, registou-se uma quebra adicional de 30%.

Esta realidade foi agravada por uma nova legislação que pôs fim à obrigação de serviço universal, que garantia acesso ao correio em condições económicas para toda a população, e abriu o setor à concorrência. A lei eliminou também a isenção de IVA, fazendo com que o preço de um selo para uma carta standard subisse para 29 coroas dinamarquesas (cerca de 3,88 euros) e para 39 coroas (5,22 euros) no caso de entrega no dia seguinte.

A tendência dinamarquesa reflete um fenómeno global. A revista britânica refere que em todo o mundo, o volume de correspondência tem vindo a cair ao longo das últimas duas décadas, sendo substituído por e-mails, mensagens instantâneas e redes sociais. Em contrapartida, o comércio eletrónico explodiu: em 2022, foram enviadas 161 mil milhões de encomendas a nível mundial, número que deverá aumentar para 256 mil milhões até 2027.

A Dinamarca encontra-se entre os países mais digitalizados do mundo. No ano passado, o setor público dinamarquês foi classificado pelas Nações Unidas como o mais digital do planeta pelo quarto ano consecutivo, o que poderá ajudar a explicar a rapidez com que o país está a abandonar o serviço postal tradicional.

Dinamarca vai deixar de ter serviço postal para cartas a partir de 2026

