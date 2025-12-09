Atualidade

Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 143 milhões de euros

  • ECO
  • 20:26

O jackpot desta terça-feira é de 143 milhões de euros, depois de não terem sido registados vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.

Com um primeiro prémio no valor de 143 milhões de euros, decorreu esta terça-feira mais um sorteio do Euromilhões. O valor do jackpot subiu depois de não ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.

Veja a chave vencedora do sorteio desta terça-feira, 9 de dezembro:

Números: 2, 8, 13, 29 e 49

Estrelas: 2 e 11

Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 143 milhões de euros

Tomada de posse do Procurador-Geral da República Amadeu Guerra - 12OUT24

PGR espera concluir averiguação à Spinumviva antes do Natal

Lusa,

O PGR espera que a averiguação preventiva no caso Spinumviva, empresa da família do primeiro-ministro, fique concluída até ao início das férias judiciais de Natal, a 22 de dezembro.