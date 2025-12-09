FUAM e a Fundação Jiménez Díaz renovam a Cátedra em Circulação Extracorpórea e Perfusão

A Universidade Autónoma de Madrid (UAM), a Fundação Instituto de Investigação Sanitária da Fundação Jiménez Díaz (FIIS-FJD) e a Fundação da Universidade Autónoma de Madrid (FUAM) assinaram a renovação do acordo-quadro que consolida a Cátedra em Circulação Extracorpórea e Perfusão na UAM.

A cátedra, ligada ao Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina da UAM, tem como objetivo impulsionar a formação especializada de profissionais de saúde, fomentar a investigação aplicada em técnicas de circulação extracorpórea e perfusão e promover a transferência de conhecimento entre o âmbito académico e clínico. Além disso, está prevista a organização de programas docentes, seminários e projetos colaborativos que contribuam para melhorar a qualidade da assistência e posicionar a UAM como referência nesta área.

Pela UAM, estiveram presentes Félix Zamora, vice-reitor de Inovação e Transferência; Rocío Schettini del Moral, diretora-geral da FUAM; Iván Manzanares, diretor do Centro de Apoio à Inovação e Transferência de Conhecimento (Caitec); e a diretora da Cátedra, Eva García Perea, que destacou o apoio desta cátedra, pois «graças a ela foi possível desenvolver o Mestrado de Formação Permanente em Prática Clínica Avançada em Circulação Extracorpórea e Perfusão, do qual nos sentimos profundamente orgulhosos».

«O nosso objetivo sempre foi claro: que os profissionais adquiram os conhecimentos, as competências e as atitudes necessárias para aplicar todas as técnicas de perfusão com o máximo nível de excelência e segurança para os pacientes. Até à data, formámos 35 especialistas e atualmente contamos com 17 estudantes na terceira edição», acrescentou.

Da FIIS-FJD, a Dra. Carmen Ayuso, diretora científica do IIS-FJD, destacou o impacto académico e clínico desta colaboração, salientando que «para o IIS-FJD é uma honra contar com o Grupo de Enfermagem UAM de Circulação Extracorpórea e Perfusão, pela sua excelência académica e pela sua contribuição para a formação avançada neste domínio». Salientou ainda que «a cátedra desempenha um papel fundamental na transferência tecnológica e na formação de profissionais altamente qualificados», uma linha estratégica que, recordou, está em consonância com o compromisso do IIS-FJD e do próprio hospital com a inovação e a medicina de precisão.

Na sua intervenção, o Dr. Javier Arcos, gerente do Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz, comemorou a renovação do acordo e destacou o valor tangível que ele tem trazido desde a sua criação. Nesse sentido, ele observou que “para o IIS-FJD é uma honra e um orgulho celebrar esta renovação da Cátedra de Circulação Extracorpórea e Perfusão com a Universidade Autónoma de Madrid e a Fundação UAM”, e acrescentou que “desde o seu início, esta iniciativa está oferecendo resultados fantásticos, tanto na área de assistência como na de investigação, e já são mais de 30 os profissionais que melhoraram as suas capacidades numa área de altíssima especialização».

Em seguida, Alberto Montero, diretor de Gestão do IIS-FJD, destacou a importância de consolidar projetos que geram valor real para os profissionais e para os pacientes, ressaltando que «esta renovação garante a continuidade da cátedra, além de reforçar o compromisso comum com a investigação e a formação de excelência». Ele também expressou que “a confiança mútua entre as instituições nos permite continuar avançando em projetos que impactam diretamente na qualidade da assistência e na geração de conhecimento, consolidando um modelo que nos define como referência científica e de gestão de P&D+i”.

Por sua vez, Ana María Posada, diretora adjunta do hospital, destacou a relevância desta aliança para a projeção científica e docente de ambas as instituições. Assim, afirmou que «a renovação deste acordo reforça a sólida colaboração entre a UAM e o ISS-FJD, permitindo unir forças na investigação, inovação e formação académica no âmbito das ciências da saúde». Além disso, destacou que «ao longo destes anos, a cátedra tornou possível a formação de enfermagem altamente especializada em circulação extracorpórea e perfusão, uma área de grande complexidade e com poucos profissionais qualificados, atuando como uma verdadeira ponte entre a academia e a prática clínica».

«Para a Fundação da Universidade Autónoma de Madrid, esta renovação representa muito mais do que um acordo: é a consolidação de um projeto que une conhecimento, inovação e compromisso social», salientou Schettini, acrescentando: «A Cátedra em Circulação Extracorpórea e Perfusão é um exemplo de como a colaboração entre a nossa universidade e o ISS-FJD pode transformar a prática clínica e a formação em saúde, gerando um impacto real na qualidade dos cuidados prestados».

O evento contou também com a presença de Elena Fernández, gerente de Cuidados do Sermas; Guillermo Reyes, coordenador do referido mestrado e chefe do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital Universitário La Paz; Luz Polo, coordenadora do mestrado; Mª Ángeles Bruño, presidente da Associação Nacional de Perfusão; Ana Gloria Moreno, diretora de Enfermagem da Fundação Jiménez Díaz; e Lorena Carballo, enfermeira perfusionista do hospital madrileno e docente do mestrado.

Neste contexto, Carballo destacou que «esta iniciativa marcou um antes e um depois para a Fundação Jiménez Díaz e para o grupo Quirónsalud ao qual pertence, permitindo que profissionais de enfermagem se tornem perfusionistas altamente qualificados». Além disso, salientou que «a Unidade de Perfusão é hoje uma referência em cirurgia cardíaca em Madrid e em toda a Espanha».

No âmbito da cátedra, também se dará continuidade às atividades docentes de pós-graduação, apoiando a execução do referido mestrado próprio, facilitará-se a inserção profissional dos estudantes da Universidade Autónoma de Madrid e fomentará-se a colaboração entre a UAM e o âmbito hospitalar.