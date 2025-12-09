Em atualização Galp afunda mais de 11% após anunciar negócio da Namíbia
Títulos da petrolífera estão sob forte pressão na bolsa portuguesa. A empresa anunciou esta manhã uma parceria com a Total para a exploração de petróleo na Namíbia.
A Galp está sob forte pressão na bolsa de Lisboa. A petrolífera afunda 11,22%, para 15,45 euros por ação, pouco depois de ter anunciado que escolheu a francesa Total como parceria para a exploração de petróleo no complexo Mopane, na Namíbia.
Segundo anunciou a Galp, a Total Energies ficará com 40% e suporta metade dos custos de investimento para exploração. O acordo prevê também troca de participações noutras descobertas da Total na região.
(Notícia em atualização)
