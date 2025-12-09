Mercados

Em atualização Galp afunda mais de 11% após anunciar negócio da Namíbia

Títulos da petrolífera estão sob forte pressão na bolsa portuguesa. A empresa anunciou esta manhã uma parceria com a Total para a exploração de petróleo na Namíbia.

A Galp está sob forte pressão na bolsa de Lisboa. A petrolífera afunda 11,22%, para 15,45 euros por ação, pouco depois de ter anunciado que escolheu a francesa Total como parceria para a exploração de petróleo no complexo Mopane, na Namíbia.

Segundo anunciou a Galp, a Total Energies ficará com 40% e suporta metade dos custos de investimento para exploração. O acordo prevê também troca de participações noutras descobertas da Total na região.

(Notícia em atualização)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Galp afunda mais de 11% após anunciar negócio da Namíbia

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.