Galp escolhe Total para parceira na exploração de petróleo na Namíbia

A TotalEnergies foi a parceira escolhida pela Galp para a exploração de petróleo no complexo de Mopane, na Namíbia. Empresa francesa ficará com 40% e suporta metade dos custos de investimento para exploração. Acordo prevê também troca de participações noutras descobertas da TotalEnergies na região.

“A Galp escolheu a francesa TotalEnergies como sua parceira para operar e desenvolver conjuntamente a descoberta de Mopane através de uma troca de ativos em que a Galp cederá metade da sua participação de 80% na PEL [licença de exploração] 83, onde se situa Mopane, em troca de participações noutras descobertas da TotalEnergies na região, expandindo a sua presença na bacia offshore Orange, na Namíbia”, informa a Galp em comunicado.

A Galp receberá em troca uma participação de 10% na licença 56, onde se encontra a descoberta Venus, e de 9,4% na licença 91, ambas operadas pela TotalEnergies. A petrolífera francesa assume metade dos custos de exploração, avaliação e desenvolvimento da Galp em Mopane.

Estamos felizes por estabelecer uma parceria com a TotalEnergies, uma operadora altamente experiente em águas ultraprofundas, e reduzir significativamente os riscos do Mopane, alinhando um caminho concreto para o futuro do ativo. Paula Amorim Chairman da Galp

“Após os notáveis esforços exploratórios da Galp na Namíbia, liderando a PEL 83 com uma participação de 80%, estamos felizes por estabelecer uma parceria com a TotalEnergies, uma operadora altamente experiente em águas ultraprofundas, e reduzir significativamente os riscos do Mopane, alinhando um caminho concreto para o futuro do ativo”, afirma Paula Amorim, presidente do conselho de administração da galp, citada em comunicado.

“Expandimos a nossa presença na prolífica bacia Orange da Namíbia, reforçando o nosso compromisso com o desenvolvimento da indústria petrolífera e de gás do país, ao mesmo tempo que fortalecemos o nosso portfólio de upstream com projetos de elevado potencial, como o Venus, que irá apoiar ainda mais o perfil de crescimento contínuo da Galp”, acrescenta a chairman da Galp.

(notícia em atualização)