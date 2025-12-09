Em atualização Galp escolhe Total para parceira na exploração de petróleo na Namíbia
A TotalEnergies foi a parceira escolhida pela Galp para a exploração de petróleo no complexo de Mopane, na Namíbia. Empresa francesa fica com 40% do bloco e paga metade dos custos de investimento.
“A Galp escolheu a francesa TotalEnergies como sua parceira para operar e desenvolver conjuntamente a descoberta de Mopane através de uma troca de ativos em que a Galp cederá metade da sua participação de 80% na PEL [licença de exploração] 83, onde se situa Mopane, em troca de participações noutras descobertas da TotalEnergies na região, expandindo a sua presença na bacia offshore Orange, na Namíbia”, informa a Galp em comunicado.
A Galp receberá em troca uma participação de 10% na licença 56, onde se encontra a descoberta Venus, e de 9,4% na licença 91, ambas operadas pela TotalEnergies. A petrolífera francesa assume metade dos custos de exploração, avaliação e desenvolvimento da Galp em Mopane.
Estamos felizes por estabelecer uma parceria com a TotalEnergies, uma operadora altamente experiente em águas ultraprofundas, e reduzir significativamente os riscos do Mopane, alinhando um caminho concreto para o futuro do ativo.
“Após os notáveis esforços exploratórios da Galp na Namíbia, liderando a PEL 83 com uma participação de 80%, estamos felizes por estabelecer uma parceria com a TotalEnergies, uma operadora altamente experiente em águas ultraprofundas, e reduzir significativamente os riscos do Mopane, alinhando um caminho concreto para o futuro do ativo”, afirma Paula Amorim, presidente do conselho de administração da galp, citada em comunicado.
“Expandimos a nossa presença na prolífica bacia Orange da Namíbia, reforçando o nosso compromisso com o desenvolvimento da indústria petrolífera e de gás do país, ao mesmo tempo que fortalecemos o nosso portfólio de upstream com projetos de elevado potencial, como o Venus, que irá apoiar ainda mais o perfil de crescimento contínuo da Galp”, acrescenta a chairman da Galp.
