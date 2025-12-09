Governo prepara novos “cheques” com 20 milhões para apoiar compra de carros elétricos
A meta financeira para o novo programa de introdução no consumo de veículos de emissões nulas já está alinhavada, faltando apenas definir uma data para ser efetivamente aberto.
O Ministério do Ambiente e da Energia está a preparar a nova fase de candidaturas ao programa de “cheques” para a compra de veículos 100% elétricos, estando previsto disponibilizar 20 milhões de euros, quase 50% acima da dotação definida para a fase anterior, que se iniciou a 31 de março, avança o Jornal de Negócios. Falta apenas definir uma data para abrir efetivamente o novo aviso.
Com este dinheiro, explica o jornal, será possível aumentar o número de “cheques” a emitir pelo Fundo Ambiental, mantendo-se o valor dos apoios unitários para cada uma das categorias que são apoiadas, sejam os automóveis 100% elétricos ou as motas, bicicletas, trotinetas, mas também os postos de carregamento para uso individual.
Tal como já aconteceu com o aviso lançado em março, a ministra da tutela, Maria da Graça Carvalho, pretende utilizar o montante remanescente que ficou por utilizar nessa ocasião, de cerca de 7,8 milhões de euros, na nova fase de candidaturas. À semelhança do que aconteceu com o programa E-Lar, embora os “cheques” para elétricos tenham esgotado na altura em apenas alguns dias, só foram utilizados apoios no valor de 5,3 milhões de euros — o prazo para descontar os “cheques” era de 45 dias.
