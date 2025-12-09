Greve geral. Air Europa cancela voos e Iberia reduz rotas com destino a Portugal

Greve geral

Iberia cancela 75% dos voos para ou com partida no Porto assim como 50% dos voos para ou a partir de Lisboa para os aeroportos espanhóis.

A companhia espanhola Air Europa vai cancelar os 16 voos com origem ou destino a Portugal previstos para quinta-feira, dia de greve geral convocada pela CGTP e pela UGT contra a revisão da lei do trabalho, noticia esta terça-feira o jornal espanhol El Economista. Também a Iberia vai reduzir rotas em Lisboa e Porto.

A Iberia não vai realizar 75% dos voos para ou com partida do Porto assim como 50% dos voos para ou a partir de Lisboa para os aeroportos espanhóis.

Já a Air Europa vai cancelar 16 ligações com Portugal desde o aeroporto a partir ou para o aeroporto de Madrid-Barajas: quatro voos de ida e outros quatro de regresso a Lisboa e oito para a cidade do Porto.

Entretanto, a companhia aérea já comunicou que os passageiros poderão alterar a data do voo entre 9 e 18 de dezembro, ou mudar a rota, receber um vale ou solicitar o reembolso do bilhete.

