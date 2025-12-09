Grupo português lança lojas de retalho em Cabo Verde

O grupo português Oásis Atlântico, que detém vários hotéis em Cabo Verde, vai expandir a sua central de compras interna e criar uma rede de lojas de retalho no arquipélago, anunciou esta terça-feira em comunicado.

“O nosso objetivo primário era servir os hotéis do grupo e baixar os custos operacionais”, explicou Ana Abade, administradora executiva, assinalando a “oportunidade de transformar um conceito de eficiência interna num modelo de negócio que cria valor para todo o mercado” sob a marca Distri.

O grupo anunciou o recrutamento de profissionais com experiência em grandes grupos de retalho em Portugal para levarem o conhecimento necessário para Cabo Verde.

“O problema que se encontra [em Cabo Verde] é uma escassez de produtos, de oferta e de qualidade. O mercado tende a focar-se no básico, no garantido, sem arriscar muito por causa das curtas validades e dos desafios logísticos”, justificou Filipe Frazão, coordenador-geral da Distrihotel.

De acordo com aquele responsável, “a capacidade de importação direta do grupo é a chave” para prestar um serviço diferente, prometendo produtos que nem sempre se encontram no arquipélago, que é atualmente servido por alguns super e minimercados nos principais centros urbanos.

Entre os potenciais clientes estão “uma classe média que já tem alguma expressão e muitos expatriados a trabalhar para várias empresas e hotéis, pessoas com poder de compra (…) sedentas por novidades”, devido às atuais limitações em termos de oferta, acrescentou.

A rede de lojas estreou-se em Santa Maria, ilha do Sal, vai expandir-se para a ilha da Boa Vista, em 2026, e posteriormente para Santiago (com projetos para a Praia e Tarrafal), “onde o abastecimento é particularmente difícil e a população carece de alternativas de qualidade”, concluiu.

O grupo Oásis Atlântico tem seis unidades hoteleiras em Cabo Verde, distribuídas pelas ilhas de Sal, Santiago, São Vicente e Boa Vista.