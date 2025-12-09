“Há sempre um João” quer aproximar Lotaria de Natal aos mais jovens

A campanha surge para também "homenagear aqueles que durante o ano fazem o esforço por juntar toda a gente", explica Nuno Cardoso, diretor criativo da Nossa ao +M.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está a desejar Bom Natal ao João de cada grupo. É este o claim da campanha que pretende aproximar os mais jovens à Lotaria de Natal.

“Partilhar a sorte com os outros sempre foi o propósito da lotaria. Ao comprarmos (e oferecermos) a lotaria estamos a tentar a nossa sorte mas também a melhorar a sorte de todos aqueles que beneficiam com os Jogos da Santa Casa”, começa por enquadrar Nuno Cardoso, partner and chief creative officer da Nossa, explica, em declarações ao +M. No entanto, “esta tradição nacional tem vindo a perder-se e é preciso manter o espírito da partilha, rejuvenescendo a marca para chegar também aos mais jovens“, surgindo assim esta campanha.

O filme surge também como “forma de homenagear aqueles que durante o ano fazem o esforço por juntar toda a gente, partilhando historias e memórias. Desde a família ao trabalho ou aos amigos, todos temos um João que organiza, que liga, que convida. Este filme é para todos eles”, enuncia o diretor criativo da Nossa.

A campanha pode ser vista em televisão, digital, mupis, rádio e cinema, com o planeamento de meios realizado internamente pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.