.IA

Ministro da Reforma do Estado participa na 4.ª Talk .IA. Inscreva-se e participe

  • ECO
  • 9:37

A 4.ª Talk .IA discutirá o impacto da IA na produtividade ao nível micro e macroeconómico. Como acelerar a economia com IA, como quer o Governo? Será no dia 15 de dezembro. Inscreva-se e participe.

A quarta Talk .IA vai abordar o impacto macroeconómico da inteligência artificial (IA) e, pela primeira, será aberta ao público. Com a participação especial do ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, este evento — que se realiza no Estúdio ECO na tarde de 15 de dezembro — contará ainda com um painel de discussão com representantes de grandes empresas portuguesas que estão a aplicar esta tecnologia nas suas operações. Consulte abaixo o programa.

Diz-se que a IA está em todo o lado, menos nos dados da produtividade. A tecnologia já otimiza processos em muitas empresas, mas o impacto macroeconómico continua limitado. A adoção cresce, mas mais devagar do que o necessário, e os efeitos permanecem locais. Assim, a 4.ª Talk .IA irá analisar esta desconexão entre o micro e o macro, e o que falta para que melhorias individuais e organizacionais ganhem escala e se traduzam em impacto real.

A participação do ministro da tutela acontecerá poucos dias depois de ter sido aprovado no Conselho de Ministros um conjunto de medidas para a transformação digital do país. Entre elas está a Agenda Nacional de IA, com a qual o Governo acredita ser possível acelerar o crescimento do PIB português em 2,7 pontos percentuais. Adicionalmente, foi aprovado o Pacto de Competências Digitais, instrumento que levará à formação de quase três milhões de pessoas até 2030.

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição prévia obrigatória. O número de lugares é limitado.

Carregue aqui para fazer a sua inscrição.

 

IA e produtividade: Escalar ganhos micro para gerar impacto macro

Programa do evento

14h30
Chegada e acolhimento dos convidados

15h00
Introdução e contextualização
Tiago Freire
Subdiretor do ECO

15h15
Keynote speaker
Gonçalo Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado

15h40
Painel: Como aproveitar a IA para acelerar a produtividade
Nomes a confirmar
Moderação: Flávio Nunes, Editor do ECO

16h25
Encerramento

16h30
Coffee & Networking

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Ministro da Reforma do Estado participa na 4.ª Talk .IA. Inscreva-se e participe

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.