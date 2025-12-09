Ministro da Reforma do Estado participa na 4.ª Talk .IA. Inscreva-se e participe

A quarta Talk .IA vai abordar o impacto macroeconómico da inteligência artificial (IA) e, pela primeira, será aberta ao público. Com a participação especial do ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, este evento — que se realiza no Estúdio ECO na tarde de 15 de dezembro — contará ainda com um painel de discussão com representantes de grandes empresas portuguesas que estão a aplicar esta tecnologia nas suas operações. Consulte abaixo o programa.

Diz-se que a IA está em todo o lado, menos nos dados da produtividade. A tecnologia já otimiza processos em muitas empresas, mas o impacto macroeconómico continua limitado. A adoção cresce, mas mais devagar do que o necessário, e os efeitos permanecem locais. Assim, a 4.ª Talk .IA irá analisar esta desconexão entre o micro e o macro, e o que falta para que melhorias individuais e organizacionais ganhem escala e se traduzam em impacto real.

A participação do ministro da tutela acontecerá poucos dias depois de ter sido aprovado no Conselho de Ministros um conjunto de medidas para a transformação digital do país. Entre elas está a Agenda Nacional de IA, com a qual o Governo acredita ser possível acelerar o crescimento do PIB português em 2,7 pontos percentuais. Adicionalmente, foi aprovado o Pacto de Competências Digitais, instrumento que levará à formação de quase três milhões de pessoas até 2030.

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição prévia obrigatória. O número de lugares é limitado.

IA e produtividade: Escalar ganhos micro para gerar impacto macro

Programa do evento

Introdução e contextualização

Tiago Freire

Subdiretor do ECO

Keynote speaker

Gonçalo Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado

Painel: Como aproveitar a IA para acelerar a produtividade

Nomes a confirmar

Moderação: Flávio Nunes, Editor do ECO

Encerramento

