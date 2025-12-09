Morais Leitão integra equipa de imigração e mobilidade internacional

A Morais Leitão integrou uma equipa especializada em migração e mobilidade internacional liderada por Inês Azevedo e que conta com a counsel Filipa Matta May e a associada júnior Laura Garção. As advogadas transitam da Ethikos Lawyers.

“A nova equipa está integrada no departamento de Trabalho, Segurança Social e Imigração e passa a assegurar, de forma transversal, o acompanhamento de clientes empresariais e particulares em todas as etapas de processos de migração, incluindo planeamento jurídico, preparação de candidaturas, relacionamento com as autoridades competentes e acompanhamento contínuo após a obtenção de estatutos de residência”, refere a firma em comunicado.

Segundo o escritório, a nova equipa tem experiência “significativa” na assessoria a grupos empresariais, investidores, colaboradores em mobilidade internacional e respetivas famílias, em matérias como vistos de trabalho e de estada temporária, vistos para empreendedores e investidores, autorizações de residência, regimes especiais de tributação ligados à mobilidade, bem como na estruturação de políticas internas de mobilidade global.

“As questões de migração e mobilidade internacional têm vindo a ganhar uma relevância crescente na estratégia das empresas e dos próprios clientes particulares. A integração desta equipa permite-nos oferecer um serviço ainda mais completo e coordenado, articulando a área de migração com fiscal, laboral, societário, imobiliário e private clients, de forma a responder a todas as necessidades dos nossos clientes”, sublinha o managing partner Martim Krupenski.

A nova equipa da Morais Leitão trabalhará em estreita colaboração com os diferentes departamentos da firma, “garantindo uma abordagem multidisciplinar e alinhada com as exigências regulatórias e operacionais associadas à contratação de talento internacional, relocalização de equipas, instalação de centros de serviços em Portugal e atração de investimento estrangeiro”.

“É com grande entusiasmo que damos início a este novo capítulo na Morais Leitão. A nossa prioridade é assegurar um acompanhamento rigoroso, próximo e eficiente de todos os que procuram Portugal para trabalhar, investir, estudar ou viver, contribuindo para soluções de migração seguras, previsíveis e sustentáveis”, assume ainda Inês Azevedo.