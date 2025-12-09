Novartis apresenta avanços inovadores no Congresso da ASH e no Sabcs

A Novartis apresentará importantes avanços científicos em hematologia e oncologia durante o 67º Congresso Anual da American Society of Hematology (ASH) e o San Antonio Breast Cancer Symposium (Sabcs) de 2025.

Em hematologia, também serão divulgados novos dados do Scemblix na leucemia mielóide crónica provenientes de cenários clínicos e da prática clínica habitual, que fornecem novas evidências para orientar o tratamento da doença num contexto em que as necessidades dos pacientes estão em constante evolução. Além disso, serão apresentados os dados de 96 semanas do estudo de fase III com pelabresib, que representam o acompanhamento mais prolongado realizado em pacientes com mielofibrose em primeira linha num estudo randomizado de tratamento combinado.

Em oncologia, os resultados atualizados dos estudos Natalee e Monaleesa com Kisqali ampliam as evidências sobre seus benefícios a longo prazo tanto no câncer de mama precoce quanto no metastático.

«Durante décadas, a Novartis redefiniu o futuro da hematologia e da oncologia, e estamos a consolidar esse legado com novos dados de grande relevância apresentados na ASH e na Sabcs», afirmou Mark Rutstein, M.D., diretor global de Desenvolvimento em Oncologia da Novartis. “Esses dados destacam nosso objetivo de estabelecer novos padrões de tratamento, com o propósito de converter a inovação mais avançada em um impacto significativo para os pacientes”.

Com mais de 25 anos de investigação em hematologia, a Novartis desenvolveu mais de 10 tratamentos para mais de 15 tipos de câncer no sangue e outras doenças hematológicas graves, e liderou a chegada de terapias direcionadas e da primeira terapia CAR-T aos pacientes. No cancro da mama, a Novartis acumula mais de 30 anos de trabalho e um dos mais amplos portfólios de investigação e comercialização da doença, com foco especial no cancro da mama HR+/HER2-, a forma mais comum do tumor.