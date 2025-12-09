Pedro Corte Real nomeado presidente do Instituto da Segurança Social

Pedro Corte Real foi nomeado para exercer, em regime de substituição, o cargo de presidente do Instituto da Segurança Social, após a morte de Octávio Félix de Oliveira, segundo um despacho publicado hoje em Diário da República.

De acordo com o despacho, “considerando a vacatura do lugar, após falecimento do presidente do conselho diretivo do Instituto da Segurança Social”, era necessário “proceder à nomeação do respetivo titular, a fim de garantir o normal e eficaz funcionamento deste serviço”.

Os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição nos casos de vacatura do lugar, nomeadamente durante o período temporal em que esteja em curso o respetivo procedimento concursal, recorda-se no despacho, sendo que a pessoa designada “detém os requisitos previstos para o cargo e possui a competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao exercício das funções”.

Entretanto, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) irá avançar com a abertura de um procedimento concursal para o cargo.

Pedro Corte Real, cuja designação produz efeitos a 01 de dezembro de 2025, “fica autorizado a exercer atividades em instituições de ensino superior, designadamente as de docência e de investigação”.

Entre 2021 e 2024, o responsável foi coordenador científico do mestrado em Matemática Atuarial da NOVA FCT, integrando atualmente as comissões científicas deste mestrado e da licenciatura em Matemática Aplicada à Gestão do Risco, de acordo com a nota curricular.

Corte Real foi também presidente do conselho fiscal da Montepio Gestão de Ativos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, entre 2017 e 2019.

Octávio Félix de Oliveira, que era presidente do Instituto da Segurança Social (ISS) e ex-secretário de Estado do Emprego de Passos Coelho, morreu em 18 de novembro aos 65 anos, vítima de doença prolongada.