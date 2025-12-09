Pensões por receber e pagamentos cancelados: ex-clientes do Bic sofrem após migrarem para o Abanca

Antigos clientes do Eurobic que há duas semanas migraram para o Abanca estão a ter problemas a receber as suas pensões (situação que o banco diz ter resolvido na passada sexta-feira) e a pagarem as suas dívidas, incluindo empréstimos bancários, apontando o problema à alteração do número da conta.

Desde o passado dia 24 de novembro que os 240 mil clientes do antigo Bic passaram a aceder às suas contas através dos canais digitais do Abanca e com novos IBAN, em resultado da conclusão do processo de integração do Eurobic, comprado pelo banco galego no verão de 2024.

Na altura, o Abanca garantiu que a mudança de número de conta não iria afetar débitos diretos, transferências, SPIN ou outras transações recorrentes dos clientes que migraram do Eurobic durante um ano. “Não tem de se preocupar com nada”, assegurou então.

Mas nas últimas duas semanas têm surgido queixas sobre a forma como o processo se desenrolou. Como é o caso desta reclamação que chegou à nossa caixa de e-mail na passada sexta-feira de manhã: “O banco garantiu que os clientes nada teriam de fazer pelo menos no prazo de um ano. Afirmou que todos os débitos e créditos estavam garantidos. Hoje, dia 5 de dezembro, os pensionistas da Segurança Social ainda não receberam as suas reformas nas suas contas”.

O ECO questionou o Abanca sobre o problema. Na tarde de sexta, recebemos a seguinte resposta: “Todas as pensões foram pagas esta manhã (5 de dezembro) até às 11 horas”. O banco adiantou ainda que “a situação não teve qualquer relação com a integração tecnológica das duas entidades”, processo que “decorreu com total normalidade e todos os serviços do banco estão a funcionar com normalidade”.

“Crédito do carro devia ter saído e, claro, não saiu”

Outros clientes têm relatado problemas diferentes. Catarina Martins expôs a sua reclamação no Portal da Queixa. “Ligo para o apoio e sabem menos que nós, dão zero ajuda”. Esta cliente queixa-se de que “o crédito do carro devia ter saído e, claro, não saiu”.

“Estou a tentar pagar por entidade e referência, e nem isso deixam na aplicação, nem no site… quero entender como que vão fazer se eu não conseguir pagar no dia de hoje, se eles vão se responsabilizar pelo valor que terei de pagar mais”, contou na sua reclamação enviada na passada sexta-feira, mostrando enorme frustração com o processo de migração: “Andarem a alterar o IBAN é a só a coisa mais desagradável possível. Por este andar estou a mudar de banco também.”

Há mais queixas no mesmo portal. Alexandre Gonçalves, que na semana passada viu dois débitos devolvidos por IBAN errado, contou que também deveria ter recebido a sua pensão na sexta — não a tinha recebido no momento em que deixou a sua reclamação. “Em paralelo recebi duas comunicações do Abanca dizendo-me que tinha dois débitos a ocorrer hoje [sexta] que seriam devolvidos por fundos insuficientes caso não fosse efetuado nenhum crédito na conta. Tudo isto é lamentável”, escreveu.

Este cliente também se queixa da falta de informação disponibilizada pelo banco. “Ninguém do balcão atende o telefone, limitam-se apenas a responder a missivas escritas, com muito pouca informação e poucas certezas”, observa com um lamento: “É inacreditável como se avança para uma fusão sem ter a certeza de que aquilo que se comunicou aos clientes irá acontecer na realidade. Péssimo serviço!”

Outra cliente queixou-se de que passou a pagar pelos débitos diretos no Abanca sem ter sido informada da cobrança e ainda que o banco cobrou comissão por operações que voltaram para trás: “Hoje, dia 4, ainda ando a tentar alterar o IBAN de alguns pagamentos, sendo que (…) o banco não vai pagar o que me foi cobrado pelas prestações que vieram devolvidas“, escreveu Liliana Coutinho.

Problemas com IBAN não se devem ao Abanca, diz banco

Sobre os problemas relacionados com a alteração do IBAN, o Abanca recusa responsabilidades, referindo que as situações que detetou se devem a “procedimentos externos ao banco”.

E acrescenta que, com a exceção de um pequeno grupo de clientes, os problemas “já se encontram resolvidos”.

Fonte oficial do banco também assegura que a instituição esteve “em contacto permanente com as entidades externas e com os clientes afetados para garantir uma solução rápida e segura”.