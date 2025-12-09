Portugal precisa de mais oito mil militares e está vulnerável nas defesas antiaéreas

Portugal precisa de mais oito mil militares para atingir o objetivo legal de um efetivo de 32 mil nas Forças Armadas, prevendo-se até 36 mil nos próximos 20 anos, e está carente de defesas antiaéreas.

Em entrevista ao jornal Público (acesso pago), o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), general do Exército José Nunes da Fonseca, especifica que há “capacidade de defesa a baixas altitudes”, mas reconhece vulnerabilidade “a médias e altas altitudes”, tal “como está a Ucrânia” e “a maior parte dos países da NATO” (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

“Para o objetivo de 32 mil militares, faltam cerca de sete, oito mil. A estimativa de recursos humanos é chegar muito próximo dos 35, 36 mil, dadas as capacidades que estão a ser levantadas — porque são muito significativas, muito tecnológicas e sobretudo carecem de pessoas. Não podemos adquirir equipamentos e depois não ter pessoas para os operar”, disse.

O principal conselheiro militar do ministro da Defesa Nacional estimou serem precisos 67 mil milhões de euros só em equipamento nas próximas duas décadas, algo como “3.500 milhões de euros por ano”.

“Houve que fazer opções. A atual Lei de Programação Militar (LPM), no seu conjunto global, são 5.570 milhões de euros. Mas os cálculos iniciais, antes de chegar ao valor final, eram cerca de 11.000 milhões de euros. Portanto, cerca de metade das necessidades das Forças Armadas ficaram por colmatar“, lamentou o CEMGFA.

Segundo Nunes da Fonseca, Portugal tem neste momento 808 militares em missão no estrangeiro, mas há alturas em que o efetivo destacado em teatros de operação externos atinge entre 1.200 a 1.300 pessoas.

“Mas, ao longo deste ano, teremos tido mais de 3.000 militares em missões”, revelou, defendendo ter sido “um retrocesso ou uma distração” o facto de as temáticas da Segurança e da Defesa terem saído dos currículos escolares, nomeadamente na disciplina de Cidadania.

Para o CEMGFA, é preciso “realimentar nos nossos jovens a obrigatoriedade de defender Portugal”, afirmou, quando questionado sobre a reintrodução do serviço militar obrigatório, que terminou formalmente em Portugal em 2004, mas fora decidido em 1999, então com o socialista António Guterres como primeiro-ministro.

Na passada quarta-feira, o ministro da Defesa Nacional, o democrata-cristão Nuno Melo anunciou que a candidatura portuguesa aos empréstimos europeus ‘SAFE’ inclui a aquisição de fragatas, a recuperação do Arsenal do Alfeite e a produção de blindados, munições, satélites e drones em Portugal.

“Vamos investir em fragatas, em artilharia de campanha, em satélites, em veículos médios de combate, em viaturas estáticas, em munições, em sistemas antiaéreos e em drones, sendo que, no caso dos drones, o projeto do SAFE é liderado por Portugal”, adiantou, no Instituto de Defesa Nacional (IDN), em Lisboa.

No passado dia 28, o Conselho de Ministros aprovou a candidatura formal de Portugal ao programa europeu de empréstimos para a Defesa ‘SAFE’, no valor de 5,8 mil milhões de euros.