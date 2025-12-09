Santander cumpre requisitos mínimos prudenciais do BCE para 2026
O banco indica que "cumpria plenamente" os requisitos definidos, em termos de CET1, de Tier 1 e e rácio total.
O Santander indicou esta terça-feira que cumpre os requisitos mínimos prudenciais de capital, a aplicar em 2026, que foram definidos pelo Banco Central Europeu (BCE), segundo um comunicado enviado ao mercado.
“O banco cumpria plenamente, considerando os rácios de capital registados em 30 de setembro de 2025, os requisitos definidos, em termos de CET1 (‘Common Equity Tier 1), de Tier 1 e rácio total”, lê-se no comunicado envidado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Os requisitos mínimos de fundos próprios, a cumprir a partir de 2026, resultam da decisão do BCE e da reserva adicional, comunicada pelo Banco de Portugal (BdP). O requisito total de CET 1 foi fixado em 10,238% e o de T1 em 12,047%.
