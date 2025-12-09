Sensei abre em Lisboa “primeira parafarmácia totalmente autónoma da Europa”

A Sensei lança em Lisboa a “primeira parafarmácia totalmente autónoma da Europa”, a Pharma&Go, em parceria com a Glintt Life.

“A abertura da primeira parafarmácia 100% autónoma da Europa demonstra como a inteligência artificial e a visão computacional podem transformar setores inteiros, criando formas de consumo mais rápidas, cómodas e seguras. Para a Sensei, é um marco importante aplicar esta tecnologia a um segmento tão sensível como o da saúde e do bem-estar, reforçando a nossa missão de tornar o retalho mais inteligente e centrado nas pessoas”, diz Vasco Portugal, CEO e cofundador da Sensei, citado em comunicado.

Localizada no Parque das Nações, com 90 metros quadrados e um modelo grab&go, a Pharma&Go permite, com o recurso a tecnologia de inteligência artificial e visão computacional fazer compras, bastando fazer o check-in com cartão bancário, na entrada.

“A Pharma&Go nasce da minha experiência no contacto diário com os consumidores e da constatação de que cerca de 80% das compras em farmácia são de produtos recorrentes, que não exigem aconselhamento especializado. Por isso, criámos um espaço de saúde moderno, conveniente e confiável, onde disponibilizamos todo o tipo de produtos farmacêuticos — exceto os sujeitos a receita médica”, diz Catarina Dias, farmacêutica especialista em farmácia comunitária e proprietária da Pharma&Go.

Este projeto resulta de uma parceria entre a Sensei e a Glintt Life, marca da Glintt Global dedicada ao setor da saúde.