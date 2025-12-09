Sindicato Independente de Motoristas de Matérias Perigosas e Mercadorias junta-se à greve geral

O Sindicato Independente de Motoristas de Matérias Perigosas e Mercadorias (SIMMPER) anunciou hoje que se junta à greve geral de dia 11 de dezembro para rejeitar o pacote laboral que ataca os direitos laborais.

O SIMMPER junta-se à greve geral, convocada pelas centrais sindicais UGT e CGTP, “tendo em conta o ataque sem precedentes aos direitos laborais, que se verifica no pacote laboral proposto pelo executivo do primeiro-ministro, Luís Montenegro”, refere o comunicado enviado às redações.

“Nenhum trabalhador pode ficar indiferente a esta intenção de aumento da precariedade, desmembramento da ação sindical e da contratação coletiva, restrição do direito à greve, entre muitas outras“, acrescenta o SIMMPER.

O sindicato alerta que a proposta de alteração à lei laboral deve cair, pelo que no documento final deverão constar alterações e reposições de direitos de trabalho retirados no passado, nomeadamente no período da ‘troika’ em Portugal que durou de abril de 2011 a maio de 2014.

A greve geral de quinta-feira contra o anteprojeto do Governo de reforma da legislação laboral será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais, CGTP e UGT, desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da ‘troika’.