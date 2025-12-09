Subida do custo de construir casa nova abranda para 4,5% em outubro. Peso da mão-de-obra diminui

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 4,5% em outubro em relação ao mesmo mês do ano passado, estima o Instituto Nacional de Estatística (INE). Na variação em cadeia, o índice abrandou 0,1 pontos percentuais, depois de ter acelerado em setembro.

A subida deste indicador é influenciada maioritariamente pelo aumento do custo da mão-de-obra, que foi de 8,3% no antepenúltimo mês do ano, desacelerando três décimas face ao crescimento de 8,6% observado no mês precedente.

Variação homóloga dos custos de construção de habitação nova

Já o preço dos materiais teve uma variação de 1,3% em outubro, igual ao acréscimo observado em setembro, de acordo com os dados oficiais divulgados esta terça-feira.

O custo da mão-de-obra contribuiu, assim, com 3,8 pontos percentuais (3,9 pontos percentuais em setembro) para a variação homóloga do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova, enquanto os materiais tiveram um contributo de 0,7 pontos percentuais (idêntico ao mês anterior).

Os vidros e espelhos, com uma subida de cerca de 25%, e o betão pronto, os móveis de cozinha e os artigos sanitários, com um aumento de cerca de 5%, contribuíram positivamente para a variação agregada do preço no mês em análise.

Em sentido inverso, os produtos cerâmicos e os produtos pré-fabricados de betão, com quedas de cerca de 5%, tiveram uma influência negativa.

No que diz respeito à variação em cadeia dos custos de construção de habitação nova, a variação mensal do índice foi de 0,3% em outubro, 0,4 pontos percentuais abaixo do registado no mês anterior, sendo que o preço dos materiais desceu 0,2% e o da mão-de-obra subiu 0,8%.