TAP espera fazer um terço dos voos no dia da greve geral, diz CEO

A TAP espera fazer um terço dos voos no dia da greve geral, afirmou o CEO da companhia aérea em declarações aos jornalistas esta terça-feira. Contabilidade sobre o impacto da greve nas contas da companhia ainda não está feito.

“Um dia normal nesta altura do ano tem cerca de 260 voos, não tenho a contabilidade exata dos serviços mínimos porque eles estão a ser alterados ali com pormenores que também têm a ver com o horário de vigência do aeroporto e por causa do ruído e dos slots que vêm dos aeroportos de fora, mas eu diria que um terço da operação faz-se-á“, afirmou Luís Rodrigues.

“Estamos preocupados em garantir que a operação que vai ocorrer na quinta-feira e que foi acordada com todos os sindicatos, corra da melhor maneira possível”, disse o CEO, que explicou que os clientes que voavam no dia 11 foram contactados pelas equipas de serviço a cliente a proporem a alteração dos voos para três dias antes ou depois de forma a minimizar o impacto.

Os serviços mínimos na TAP preveem a realização de três voos de Portugal continental para os Açores (dois para Ponta Delgada e um para a Terceira) e dois voos para a Madeira, um voo de ida e volta para Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Alemanha, Suíça, França, Cabo Verde e Guiné-Bissau, três voos entre Portugal e Brasil e dois voos de ida e volta entre Portugal e Estados Unidos. São também assegurados os voos de retorno à base.