Tekever vai ajudar a Europa a monitorizar o Ártico e Atlântico Norte

A Tekever vai ajudar a Europa a monitorizar Ártico e do Atlântico Norte, através de um satélite compacto de Radar de Abertura Sintética (SAR), no âmbito de um projeto de observação da Terra em colaboração com a Agência Espacial Europeia (ESA). O projeto está em estudo de viabilidade até ao início de 2026.

“O ATLARCTIC representa uma mudança radical na forma como a Europa monitoriza e protege as suas águas setentrionais”, afirma Pedro Rodrigues. “Ao juntar a tecnologia comprovada de radar dos nossos sistemas aéreos com uma plataforma espacial ágil, podemos fornecer informações em tempo real que apoiam diretamente a segurança marítima, a proteção ambiental e a soberania europeia“, acrescenta o diretor de Desenvolvimento de Negócios da Tekever Space, citado em comunicado.

Denominado ATLARCTIC, e desenvolvido no âmbito do InCubed, um programa de observação da Terra gerido pelo ESA Φ-lab, o projeto encontra-se em estudo de viabilidade até ao início de 2026. “Esta fase envolve utilizadores de agências europeias marítimas, de defesa e ambientais, com o objetivo de desenvolver um plano para uma futura missão de demonstração ainda nesta década”, informa a Tekever.

O projeto responde à “necessidade urgente de vigilância contínua e responsiva sobre as águas do norte da Europa, onde a pesca ilegal, a mineração não autorizada e a exploração não regulamentada de recursos naturais representam riscos ambientais e económicos crescentes. O degelo marinho na região abre também novas rotas de navegação no Ártico que encurtam as distâncias entre a Europa e a Ásia, criando novas oportunidades, mas intensificando os desafios geopolíticos e ambientais”, pode ler-se em comunicado.

Deteção de pesca ilegal, derrames de petróleo, monitorização do gelo, segurança da navegação e proteção das fronteiras são missões para as quais o projeto pode prestar apoio.

“O ATLARCTIC está alinhado com a missão do programa InCubed, no qual empresas europeias inovadoras trabalham em conjunto com a Agência para dar resposta a necessidades operacionais urgentes”, afirma Daniele Romagnoli.

“Ao integrar os conhecimentos especializados da Tekever em matéria de radares, este estudo ajuda a preparar o caminho para uma nova geração de missões de observação da Terra responsivas e lideradas pela Europa“, diz a responsável pelo programa InCubed da ESA, citada em comunicado.

Missões como a Hera (defesa planetária) e a PROBA-3 (voo em formação) são alguns dos projetos ESA nos quais a Tekever esteve envolvida, tendo fornecido sistemas avançados de radar, de comunicações e de dados alimentados por inteligência artificial.