Ventura lidera sondagem às presidenciais, mas em empate técnico com Mendes e Gouveia e Melo

Numa altura em que falta pouco mais de um mês para as eleições presidenciais, André Ventura surge à frente para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, com 19,1% das intenções de voto, de acordo com o mais recente barómetro da Aximage para o Diário de Notícias. É a primeira vez que o presidente do Chega aparece na liderança de uma sondagem, o que, neste caso, se deve à queda das intenções de voto em Henrique Gouveia e Melo, de 24,4% em novembro para 17,5% este mês. Luís Marques Mendes, candidato apoiado pelo PSD e o CDS, continua em segundo lugar, mas com 18,2% das intenções de voto — no mês passado, esse valor era de 19,2%, o mesmo de André Ventura. Não obstante, estes resultados representam um empate técnico entre estes três candidatos, uma vez que estão dentro da margem de erro de 4%.

Quanto aos restantes candidatos às eleições agendadas para 18 de janeiro, destaca-se também o recuo nas intenções de voto em António José Seguro, de 15,7% para 9,6% (ou seja, menos 6,1 pontos percentuais face a novembro). O candidato presidencial que conta com o apoio do PS caiu mesmo para a quinta posição, sendo ultrapassado por João Cotrim de Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal e que conta agora com 10,5% das intenções de voto, mais 2,3 pontos percentuais em comparação com os anteriores 8,2%. À esquerda sobem todos os candidatos, ainda que em menor grau: Catarina Martins, apoiada pelo Bloco de Esquerda, passa de 5% para 5,9%; António Filipe (CDU) de 2,7% para 2,9%; e Jorge Pinto (Livre) de 0,9% para 1,9%.

Segundo a ficha técnica do barómetro de dezembro da Aximage, a amostra foi de 607 entrevistas (541 realizadas online e as restantes 66 por telefone). O trabalho de campo decorreu entre 28 de novembro e 3 de dezembro, tendo a taxa de resposta dos participantes sido de 74,16%.