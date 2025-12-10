📹 Esta quinta-feira há greve geral. Sabe porquê?
Esta quinta-feira há greve geral, veja o que está em causa, quem vai aderir e os serviços mínimos que vão estar disponíveis nesse dia.
O Governo manteve na reforma laboral propostas polémicas, apesar de vários ajustes as alterações não convenceram os sindicatos, que mantêm a greve geral marcada para 11 de dezembro. Saiba mais no vídeo.
