Greve geral

📹 Esta quinta-feira há greve geral. Sabe porquê?

Esta quinta-feira há greve geral, veja o que está em causa, quem vai aderir e os serviços mínimos que vão estar disponíveis nesse dia.

O Governo manteve na reforma laboral propostas polémicas, apesar de vários ajustes as alterações não convenceram os sindicatos, que mantêm a greve geral marcada para 11 de dezembro. Saiba mais no vídeo.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

📹 Esta quinta-feira há greve geral. Sabe porquê?

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

TAP espera fazer um terço dos voos no dia da greve geral

André Veríssimo,

O CEO da TAP afirma que os serviços mínimos permitirão assegurar cerca de um terço dos voos previstos para o dia da greve geral. Impacto nas contas ainda por definir.