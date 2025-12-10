5 coisas que vão marcar o dia

No dia em o Governo transfere a gestão de um conjunto de imóveis públicos para 20 autarquias, o primeiro-ministro vai a Baião entregar maquinaria a mais alguns municípios com vista à prevenção dos fogos rurais. Já lá fora, termina a reunião de dois dias da Reserva Federal Americana (Fed) para decidir o rumo das taxas de juro.

Estado transfere imóveis públicos para municípios

O Governo vai esta quarta-feira transferir a gestão de um conjunto de imóveis públicos para 20 municípios, no âmbito do processo de transferência de competências da Administração Central para a Local. A cerimónia de assinatura dos acordos entre o Estado e as autarquias acontece no Palácio Nacional de Queluz, em Sintra, e conta com a intervenção do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, e do secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, João Silva Lopes. Marcam ainda presença o presidente da Estamo, Ricardo Oliveira, e o autarca de Sintra, Marco Almeida.

Montenegro entrega maquinaria de prevenção de fogos a câmaras e CIM

O primeiro-ministro entrega esta quarta-feira, em Baião, 57 tratores e 18 máquinas de rasto a Câmaras Municipais e Comunidades Intermunicipais (CIM) para reforço da prevenção contra incêndios rurais e da gestão florestal. Luís Montenegro faz-se acompanhar da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho e do ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes.

O que muda com a chegada do Sistema de Depósito e Reembolso?

Esta quarta-feira, o Estúdio ECO acolhe o debate “Novos Hábitos, Novas Rotinas: o que muda com o SDR” – o novo Sistema de Depósito de Reembolso que será implementado a partir de 10 de abril de 2026. Diversos especialistas vão debater o futuro deste sistema de reciclagem de garrafas de plástico PET e latas de metal ou aço (até 3 litros), que representa um importante passo para a transição para uma economia mais circular.

Reserva Federal corta taxas de juro?

Termina esta quarta-feira a reunião de dois dias da Reserva Federal Americana (Fed) para decidir o rumo das taxas de juro depois de, a 29 de outubro, o banco central norte-americano ter reduzido em 25 pontos base as taxas de juro de referência. A expectativa dos investidores é a de que a Fed continue a cortar a sua principal taxa de juro em mais 25 pontos base. Se assim for, este será o terceiro corte do ano.

INE divulga dados sobre a indústria portuguesa

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela esta quarta-feira o índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas na indústria em outubro de 2025. Divulga igualmente as estatísticas do comércio internacional referentes ao mesmo mês. Já lá fora, o Eurostat apresenta os dados do transporte aéreo (número de voos comerciais) relativo a novembro deste ano, assim como as taxa de ofertas de emprego por regiões e profissões referentes a 2024.