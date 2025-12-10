Agências de comunicação faturam 128 milhões de euros em 2024

Os lucros alcançaram um total de 9,6 milhões. Os dados provisórios são resultado do estudo desenvolvido pela Informa D&B para a APECOM.

O volume de negócios do setor das agências de comunicação em Portugal cresceu 2,6% em 2024, face ao ano anterior. O total estimado é de 128,1 milhões de euros. Os dados provisórios são resultado do estudo desenvolvido pela Informa D&B para a Associação Portuguesa das Agências de Comunicação (APECOM).

A análise tem como base um total de 136 empresas ativas (para os números absolutos) e 122 (para as comparações, uma vez que 14 não apresentaram dados para 2024). Desse modo, nos números absolutos, a análise manteve os valores registados por cada empresa no último exercício disponível.

Os lucros alcançaram um total de 9,6 milhões (no total das 136 empresas). No universo das 122 empresas com dados atualizados em 2024, os lucros subiram 12%. A margem líquida fixou-se nos 7,6%. Os dados revelam ainda que as exportações do setor atingiram 11% do volume de negócio total (alcançando os 13,8 milhões), num total de 75 empresas exportadoras.

As 136 empresas viram ainda os seus profissionais totalizarem 1.361 profissionais em 2024. Isto significa um custo em remunerações de 30 milhões de euros, numa média de cerca de 22.042,62 euros por profissional. Tal resulta numa remuneração média de cerca de 1600 euros por colaborador. 70% destes profissionais são do género feminino, sendo que apenas 38% em cargos de gestão e liderança.

Os dados demonstram ainda que:

53% das empresas tem um nível de resiliência financeira elevado e medio-alto;

87% das empresas tem um risco de “failure” reduzido e mínimo;

Apenas 16% das 136 empresas de comunicação são empresas familiares;

1/3 das empresas esteve em expansão durante os últimos 3 anos;

O setor de comunicação conta com apenas 950 contratos públicos no período 2020-2025, que representam apenas 9% da sua faturação.

“Todos os anos temos tido esta postura de transparência e mostrar o retrato mais fidedigno deste setor estratégico para a economia e para a sociedade. O ano passado foi, de acordo com todos estes indicadores, francamente positivo e esperamos que o setor tenha igualmente este ano a sua representatividade não só enquanto barómetro da economia de serviços profissionais, mas como área estratégica para as empresas e organizações em Portugal”, explica Maria Domingas Carvalhosa, presidente da APECOM.

A análise tem como base dados de um total de 136 empresas ativas cuja atividade está diretamente relacionada com a comunicação, relações-públicas e public affairs em Portugal. Tendo em conta as mudanças anuais na amostra, não é possível fazer uma comparação direta com os dados noticiados no ano passado.